Primeira sexta-feira do ano: igreja do Bonfim ficará aberta das 6h30 às 20h

2021 começará em uma sexta-feira. O primeiro dia do ano será especial e diferente na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. A tradição de subir a Colina Sagrada para agradecer e pedir as bênçãos ao Nosso Senhor do Bonfim motiva o coração de milhares de baianos e turistas todos os anos. No entanto, diante da pandemia do novo coronavírus, a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim realizade desde a semana do Natal uma programação especial .

Para evitar as aglomerações, ao invés de celebrar a Gratidão e o pedido de Proteção apenas em um dia, os fiéis tiveram duas semanas de celebrações e orações na Basílica Santuário.

Considerando os protocolos necessários para evitar a disseminação da Covid 19, na 1º Sexta-feira do ano não haverá caixas para colocação dos pedidos escritos, como nos anos anteriores. Porém, para manter a tradição, serão colocadas algumas caixas próximas à imagem do Senhor do Bonfim para que os fiéis coloquem fitinhas com o número de nós correspondente a seus pedidos. Os fiéis e turistas poderão entrar no interior da Basílica nos intervalos das missas pelo portão do lado direito, que dá acesso à Sala dos Milagres, e saindo pela sacristia. Ao lado da capela das velas, ficará uma pessoa de plantão para marcar missas, evitando a entrada para sacristia.

Horário das missas no dia 1º: 7h20, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30 17h e 18h30. A Igreja estará aberta das 6h30 até às 20h.

Todas as missas serão celebradas dentro da Basílica, com o acesso por ordem de chegada e transmitidas através da WebTv do Bonfim (canal do YouTube) e das redes sociais do Santuário.