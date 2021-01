Primeiras doses da vacina Coronavac são distribuídas pelo interior da Bahia

Quarenta cidades baianas recebem as primeiras doses da Coronavac, desde a madrugada desta terça-feira (19). Helicópteros da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador finalizam, na manhã desta terça-feira (19), a fase de transporte aéreo das vacinas contra o novo coronavírus.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a operação logística conta com 9 aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer) e da Casa Militar seguem se revezando nas distribuições, sem interrupção. Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Brumado, Ilhéus, Itabuna e Porto Seguro foram alguns dos municípios que já receberam as doses.

Depois dos pousos, as vacinas foram escoltadas até locais determinados pela Secretaria Estadual de Saúde.

"Sem as aeronaves, levando em consideração as dimensões da Bahia, gastaríamos muito mais tempo com esse transporte. Empregamos todo o efetivo nessa missão, que esperamos que seja a primeira de muitas", destacou o comandante do Graer, coronel Renato Lima.

Não somos especialistas em logística mas fizemos nossa parte.

O trabalho de envio da vacina seguiu durante a madrugada utilizando toda a frota do governo do estado. Com o nascer do sol os helicópteros já decolaram. pic.twitter.com/xEAKI3Sjqe — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) January 19, 2021

Chegada das doses

Depois de 318 dias, 540.320 casos e 9.667 mortes, a esperança de vencer o coronavírus chegou à Bahia às 22h20 desta segunda-feira, 18, na forma das primeiras 376 mil doses da CoronaVac, vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac. O voo A330 da Azul, vindo de Belo Horizonte, desembarcou com os imunizantes após muitos desencontros. A expectativa inicial era de pouso às 8h50, depois foi adiado para 10h, 18h e, finalmente, 22h.

Após a aeronave tocar o solo, a carga foi retirada ainda no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães e seguiu para a sede do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), de onde será distribuída para o estado. Serão 45 mil doses para Salvador e as outras 332 mil para oito cidades do interior do baiano.