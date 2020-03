Primeiro dia de mudanças pela Covid-19 tem rodoviária vazia e fila no ferry

Lojas fechadas, cadeiras vazias e apenas um ônibus - o último autorizado - na área de embarque. O primeiro dia de proibição da circulação de ônibus foi de rodoviária vazia em Salvador, na manhã desta sexta-feira (20). Apesar de aenas funcionários do terminal circularem no local, os painéis eletrônicos mostravam avisos sobre a pandemia de coronavírus. Além de Salvador, esta sexta tambem foi o primeiro dia de rodoviárias fechadas nas cidades de Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas e Simões Filho.

Nesta sexta, decreto do governo do estado também suspendeu pelo prazo de dez dias, a partir deste sábado (21), a circulação, entrada e saída de ônibus intermunicipais nas cidades de Itacaré, Itabuna e Ilhéus, no Sul do estado.

Em contraste com o vazio na rodoviário, o sistema ferry-boat teve movimento no final da manhã desta sexta. E equipe do CORREIO flagrou uma longa fila de carros para acessar o terminal de São Joaquim, na Cidade Baixa. Funcionários organizavam a fila usando máscaras.

No sistema de ferry e nas lanchas, o serviço não foi suspenso, mas a quantidade de passageiros foi reduzida em 30% a partir desta sexta. Aos finais de semana e feriados, as operações das travessias para as Ilhas ficam completamente suspensas. A medida é aplicada diariamente para as travessias marítimas entre Salvador x Morro de São Paulo, Salvador x Barra Grande e Salvador x Madre de Deus, e vice-versa. Outra medida inserida na resolução foi a proibição de transporte hidroviário para fins de turismo nos terminais náuticos do Estado da Bahia.