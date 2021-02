Primeiro dia de vacinação para idosos acima de 95 anos imuniza 1,6 mil em Salvador

A nova fase da imunização contra o novo coronavírus, inciada nesta terça-feira (2), em Salvador, já imunizou 1.600 idosos com 95 anos ou mais através dos serviços montados em drivers-thrus, postos de saúde e vacinação em domicílio. A expectativa é imunizar até domingo (07), cerca de 7,8 mil pessoas com 90 anos ou mais cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS) e residentes na capital baiana.

A estratégia segue nesta quarta-feira (3) com a programação voltada para a faixa etária dos 94 anos. Aqueles idosos que não puderam comparecer nesta terça aos pontos de vacinação podem se dirigir ao longo da semana nos locais direcionados exclusivamente aos idosos: drives-thrus do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, e no Atacadão em Fazenda Coutos; além das salas de vacina da Unidade de Saúde da Família Plataforma e também no 5º Centro.