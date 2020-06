Primeiro leão branco nascido na Espanha é rejeitado pela mãe após parto traumático

Nascido em em 31 de maio, o leão branco White King foi rejeitado pela mãe depois de um parto muito sofrido. O filhote é o primeiro leão branco que vem ao mundo em um parque zoológico na Espanha.

Juan Luis Malpartida, diretor do Mundo Park em Guillena, cidade próxima a Sevilha, no sul da Espanha, enche o pequeno com abraços, carinhos e cuidados. O animal, que mais parece um bichinho de pelúcia, segundo o próprio diretor, depois do abandono materno, tem que ser alimentado com uma espécie de mamadeira.

"O parto foi ruim", disse Malpartida à agência France Presse. "A mãe, uma leoa branca trazida da Tailândia há quatro anos, deu à luz 14 ou 15 dias depois do esperado."

O filhote "nasceu grande", muito pesado no momento do parto. O diretor, que vive rodeado de felinos desde criança, disse não saber como a leoa conseguiu dar à luz: "Imagine quanto o animal passou mal."

White King, o primeiro filhote de leão branco nascido na Espanha, é alimentado por cuidador do Reserva Guillena World Park, em Sevilha, em 10 de junho de 2020 (Cristina Quicler/AFP)

