Primeiro ministro dá aval para Hamilton receber título de 'sir'

Lewis Hamilton está prestes a se tornar cavaleiro do Império Britânico. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson deu o sinal verde para que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 receba a honraria. Isso deve acontecer na próxima cerimônia de Ano Novo, segundo veículos de imprensa britânicos.

A pressão para que o Hamilton ganhe o status de 'sir' aumentou após ele faturar o sétimo título e igualar o recorde de Michael Schumacher. Até agora, só dois ex-pilotos da F1 receberam a honraria: Jackie Stewart e Stirling Moss, este sem nunca ter sido campeão. Além deles, Frank Williams e Patrick Head, fundadores da equipe Williams, também se tornaram cavaleiros.

Há um debate nas redes sociais sobre a concessão do título a Hamilton e algumas pessoas alegam que ele não manteve residência fixa no Reino Unido e foi morar em Mônaco, com o objetivo de evitar a carga tributária do país. Porém, Boris Johnson foi informado que não dar a honraria ao piloto por questões fiscais seria equivocado.

Presidente da federação britânica de automobilismo, David Richards enviou uma carta ao premiê dizendo que Hamilton "está sujeito à retenção de imposto na fonte em nove países e apresenta declarações de impostos em quatro dos nove países".

Outras pessoas defendem que Hamilton, único piloto negro da Fórmula 1 e ativista de várias causas sociais, não recebeu ainda o título de cavaleiro por racismo. A honraria é concedida a pessoas com relevância na sociedade britânica.

"Lewis sempre quebrou barreiras, no momento em que chegou na F1 ou mesmo no kart, ele estava quebrando barreiras e desafiando o status quo. O título de cavaleiro será visto como um reconhecimento não apenas por ele pilotar, mas também como um piloto negro que abriu outra porta para qualquer um que não seja branco. Ele destruiu o preconceito de que isso não pode ser feito, de que existe uma área onde você não pode alcançar algo por causa da cor da sua pele. Ele destruiu totalmente essa noção", defendeu Damon Hill, campeão mundial de 1996.

Para que Hamilton receba a honraria, basta que tenha suas finanças aprovadas pelo Comitê de Honras do Governo Britânico. O piloto tem os recordes de 94 vitórias e 97 pole positions na Fórmula 1. Ele também já faturou sete campeonatos, nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.