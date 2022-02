Primeiros gêmeos de casal gay gerados com o material genético dos dois pais nascem no Brasil

Os primeiros gêmeos de um casal gay gerados com a genética de ambos os pais nasceram no Brasil. Isso foi possível graças a uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), que permite usar óvulos de parentes de até quarto grau para gerar bebês. O casal de gêmeos, Marc e Maya, chegaram ao mundo na quarta-feira (23), nascidos da barriga da prima de Gustavo Catunda e Robert Rosselló, juntos há 10 anos.

O sonho chegou muito antes dos bebês, mas já em 2015, descobriram que não iam poder usar o óvulo da irmã de Gustavo por conta das leis brasileiras. A legislação prevista permitia apenas que a doação de material genético fosse feita de forma anônima, sem saber a procedência biológica da doadora.

Com a alteração da norma do Conselho Federal de Medicina, os bebês puderam ser gerados a partir do óvulo da irmã de Gustavo, Camila Catunda, o sêmen de Robert e a barriga de Lorenna. A história dos gêmeos pode ser acompanhada através das redes sociais.

Maya chegou primeiro, com 45 cm e 2,3kg. Dois minutos depois, Marc nasceu, com 44,5cm e 2,3kg.

"Hoje foi sem dúvidas o dia mais longo e mais emocionante das nossas vidas. O sentimento é impossível de se descrever. Não, nunca sentimos nada que se comparasse ao sentimento que tivemos hoje! Nosso amor de casal, que já era o maior do mundo, agora tomou uma proporção imensurável. O amor de uma família que se formou hoje. Nosso maior legado!", escreveram nas redes sociais.

O ginecologista que acompanhou o casal afirmou que a chegada dos gêmeos representa um marco para a comunidade. "Sem dúvidas um marco na história da reprodução assistida no Brasil e uma vitória também para a comunidade LGBTQIA+", disse.

Os pais também já publicaram fotos dos rostinhos das crianças, com legendas emocionadas. "Quando nossos filhos perguntarem de onde eles vêm, vamos dizer que eles descendem dos integrantes da rebelião de stonewall que é o primeiro grande passo em prol da libertação da comunidade #lgbtqia+ na sociedade moderna, descendem do “Somos”, primeiro grupo de homossexuais do Brasil", diz uma delas.