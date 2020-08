Primo do zagueiro Ernando morre vítima do coronavírus

O primo do zagueiro Ernando foi mais uma vítima fatal do coronavírus. Ele estava internado em estado grave em uma UTI. A notícia da morte foi compartilhada pelo jogador nas redes sociais neste domingo (23).

"Infelizmente o meu primo Adalto não resistiu e faleceu nessa madrugada, agradeço a todos que oraram por ele. Muitas saudades primo, para sempre em meu coração", escreveu o jogador em uma foto ao lado do familiar.

(Foto: Reprodução)

Homenagem

No domingo passado (16), Ernando se emocionou e dedicou um gol aos dois primos que estavam internados por causa da covid-19.

"A emoção é ainda maior porque a gente tá passando por um momento tão difícil. Temos pessoas sofrendo lá fora com esse vírus. Pedi a Deus que me honrasse hoje com esse gol, porque tenho dois primos que estão na UTI, um em estado grave. E eu queria fazer essa homenagem a eles", disse. "Adauto, você vai sair dessa, meu primo. Deus vai te honrar. Vou estar daqui orando por você. Pelo Murilo também, meu outro primo", completou Ernando, já bastante emocionado.

Ernando falou sobre como é jogar num momento como esse, com familiares seus em estado grave: "A gente tenta fazer dentro de campo o nosso papel, mas não pode deixar de se solidarizar com todos esses acontecimentos no mundo", disse.

"Ficam aqui os meus sentimentos a todos os familiares de mais de 100 mil pessoas que já morreram no Brasil por conta da covid-19. Peço que Deus projeta a cada um de nós e que possamos ter esperança de dias melhores”, completou o zagueiro.