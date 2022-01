Principal contratação do Vitória, Jadson se apresenta na Toca

A principal contratação do Vitória para a temporada se apresentou na Toca do Leão na manhã desta terça-feira (4), um dia após o início dos trabalhos no centro de treinamento rubro-negro. O meia Jadson, 38 anos, chegou a Salvador na noite de segunda-feira (3) e se juntou ao elenco.

Jadson começou no PSTC, de Londrina, mas despontou para o futebol brasileiro no Athletico-PR. Em 2005, foi negociado com o Shakhtar Donetsk e atuou por oito temporadas no time ucraniano.

Voltou ao Brasil em 2012, para defender o São Paulo e, dois anos depois, se transferiu para o Corinthians, onde foi duas vezes campeão brasileiro (2015 e 2017), além de tri paulista nos cinco anos em que defendeu o clube, até 2019. Pela Seleção, foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

O meia retornou ao Furacão em 2020, mas, na temporada seguinte, acabou afastado do elenco principal em setembro. Então, foi emprestado ao Avaí para atuar na Série B. Ao todo, fez nove partidas pelo time catarinense.

"É inegável que é uma referência técnica para o elenco jovem", pontuou rapidamente o técnico Dado Cavalcanti na segunda-feira (3).

O volante Alan Santos concorda com o treinador e acredita que o companheiro poderá se reafirmar em campo com a camisa do Vitória. "É um jogador de muita qualidade, que eu não tive a oportunidade de trabalhar junto, vou ter agora. Mas joguei contra, marcando ele, e vi o quanto era difícil pela qualidade que ele tem", contou.

"Jadson vai ser o cara que é a nossa qualidade técnica. É o cara que vai representar. Vai ser o cara tecnicamente que vai nos ajudar muito. Então, o que eu posso cooperar com ele, eu vou estar à disposição pra fazer o Jadson voltar a ser aquele de três anos atrás. (...) Que ele possa voltar para o Vitória para o auge, que a gente possa ajudar o Vitória a voltar para a Série B e que ele faça uma temporada brilhante. Estou aqui para cooperar pra isso", disse o volante.

AUSÊNCIA

Jadson, Alan Santos e os demais atletas realizaram exames médicos e avaliações físicas na manhã desta terça-feira. Haverá atividade em campo no turno da tarde. Dos 14 jogadores contratados para esta temporada, apenas o volante Pablo ainda não se apresentou. O Vitória informou inicialmente que o jogador estaria na Toca nesta terça, mas informou no final da manhã que atleta e diretoria de futebol acertaram a chegada ao clube apenas na quinta-feira (6).