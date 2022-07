Principal interligação entre regiões do país na BA é interditada após acidente

O Complexo Viário Miraldo Gomes, principal eixo de mobilidade e integração do país entre a regiões Norte, Nordeste e Sul, foi interditado nesta quinta-feira (21) sem prazo para reabertura.

A estrutura, que fica em Feira de Santana e liga as BRs 116/Norte e Sul e a BR-324 precisará ter seu acesso suspenso devido a um acidente no local. De acordo com a prefeitura de Feira, um caminhão se chocou com um dos viadutos e rompeu a estrutura de uma das vigas. O incidente ocorreu na quarta-feira (20).

Um comitê de crise formado pela gestão municipal, junto à Via Bahia, DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e PRF (Policia Rodoviária Federal) fará uma análise dos danos e vai averiguar a melhor forma para substituir a viga danificada e escorar toda a estrutura.

“Houve um dano severo em uma das vigas com ruptura de parte da armação e das cordoalhas de proteção”, explica o superintende de Operações e Manutenção (Soma), João Vianey.

Técnicos do órgão municipal e consultores estiveram no local nesta manhã r ressaltaram que a viga está bastante danificada, podendo ceder. Por conta disso, preventivamente o tráfego de veículos foi obstruído e desviado do viaduto superior.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) informou que vai criar vias alternativas de tráfego. Parte do viaduto será demolido e o poder público municipal fará nova concretagem e recomposição da peça estrutural.

“Diante disso, posteriormente, será necessário interromper o tráfego também do viaduto na parte inferior”, afirma Cleudson Almeida, superintendente de Trânsito.