Príncipe George discute com colegas de classe e dá 'carteirada': 'Meu pai será rei'

O filho mais velho do Príncipe William e de Kate Middleton já parece entender da linha sucessória de sua família para o trono real do Reino Unido. Nesta semana, o pequeno príncipe George, de 9 anos, está chamado atenção nas redes sociais por utilizar da influência de sua família para intimidar os colegas de classe.

De acordo com a escritora e especialista na família real britânica, Katie Nicholl, o pequeno se envolveu em uma discussão com alguns colegas de classe. Durante a pequena briga, George se valeu de sua posição na linha de sucessão ao trono para vencer o embate.

Na ocasião, o príncipe teria dito: “Meu pai será rei, melhor tomarem cuidado”. A situação foi abordada pela escritora no livro “The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown", obras intitulada "A nova realeza: O legado da rainha Elizabeth e o futuro da coroa", em português.

Após a publicação da obra, o caso tem repercutido nas redes sociais e gerado uma série de comentários sobre o comportamento do príncipe. George estuda em uma escola comum na Inglaterra, sem um tratamento diferenciado oficial por fazer parte da realeza.

No livro, a escritora ressalta que William e Kate tentam não sobrecarregar o filho mais velho com a consciência de seu papel na realeza e se esforçam para tentar proporcionar para ele e para os irmãos uma "infância normal". Ainda assim, os pais, aos poucos, já estão repassando para o primogênito uma noção geral dos direitos e deveres do pequeno príncipe.

A família real vem ganhando destaque na mídia depois da morte da Rainha Elizabeth II, responsável pelo segundo maior reinado da história registrada no mundo e o mais longo do Reino Unido. A monarca faleceu no dia 8 de setembro de 2022 após 70 anos representando a cora da Inglaterra.