Princípio de incêndio atinge o shopping Bela Vista; local é esvaziado

Um princípio de incêndio atingiu o Shopping Bela Vista na manhã desta quinta-feira (25). O problema começou em uma das lanchonetes da Praça de Alimentação do local e, segundo testemunhas, teria sido causado por um problema no sistema de ar-condicionado do estabelecimento. Não houve danos e nem feridos.

Por medida de segurança, clientes e funcionários foram orientados a sair de lá por volta das 12h. Na confusão, uma funcionária do restaurante Yan Ping que está grávida passou mal e foi atendida no local.

Houve fumaça, correria e o shopping precisou ser evacuado

(Foto: Reprodução/YouTube)

A assessoria do shopping confirmou que a brigada de incêndio do local realizou evacuação do local como medida de segurança. Logo depois, os brigadistas começaram a atuar para conter a situação.

"O Shopping Bela Vista esclarece que, na manhã desta quinta-feira (25), houve um princípio de incêndio em uma das lanchonetes da Praça de Alimentação. A situação foi rapidamente contida pela Brigada de Incêndio do Shopping, que realizou evacuação do local como medida de segurança. O centro de compras irá reabrir em breve.", diz nota de esclarecimento enviada pela assessoria do shopping ao CORREIO.

Incêndio no Shopping Bela Vista; Praça de alimentação é tomada por fumaça https://t.co/aAbfJa26As pic.twitter.com/9qNpTUJrqV — BahiaNOW Revista (@BahianowR) July 25, 2019

Essa não é a primeira vez que o local é atingido por um princípio de incêndio. Em março, três viaturas foram enviadas ao local por conta de um caso parecido, e o fogo foi controlado.

(Foto: Eliane Vilela/Leitora/Arquivo CORREIO)

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militarda Bahia (CBM-BA) informou que "o fogo começou na cozinha de um dos restaurantes da praça de alimentação do estabelecimento comercial".

A informação foi confirmada pelo Shopping Bela Vista, que divulgou que "um funcionário de uma das operações da Praça de Alimentação deixou uma panela com óleo no fogo, que aqueceu e provocou chamas no local" e que "não houve feridos nem maiores danos".