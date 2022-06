Princípio de incêndio atinge sede da Polícia Civil na Piedade

Um princípio de incêndio atingiu o prédio-sede da Polícia Civil, na Piedade, na manhã desta sexta-feira (3). Os próprios servidores conseguiram conter o início das chamas com ajuda de extintores, depois de visualizarem a fumaça no sexto andar do edifício.

O prédio foi evacuado após o episódio como medida preventiva e o Corpo de Bombeiros está no local realizando o trabalho de rescaldo.

Não houve vítimas graves, segundo a polícia, mas um servidor que ajudou a conter as chamas foi encaminhado para uma unidade médica depois de passar mal por conta da inalação da fumaça.

O Departamento de Polícia Técnica realizará perícias no local para descobrir a origem do incidente.