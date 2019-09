Princípio de incêndio em trem gera pânico e deixa feridos no Subúrbio

Um principio de incêndio atingiu um dos trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador por volta das 8h30 desta quarta-feira (4). Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o caso gerou pânico nos passageiros e alguns deles ficaram feridos depois que pularam do veículo em direção aos trilhos.

(Foto: Divulgação/SSP)

O trem estava nas proximidades da Estação Lobato e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas. "Cinco pessoas ficaram feridas, sem gravidade, em razão do tumulto gerado na evacuação da composição férrea. Ainda não se sabe as causas do incidente", diz a nota da corporação. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para o local para prestar atendimento.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

Em nota, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB/Sedur) informou que um fusível de alta tensão, que fica na parte externa do trem, estourou na estação Lobato, ocasionando uma pequena explosão com o trem parado. "A situação assustou os passageiros, que saíram do trem. A maioria saiu pela porta com acesso à plataforma, mas outros saíram pelo lado oposto. Durante o desembarque pelo lado oposto duas mulheres se machucaram de forma superficial, sem gravidade. Outras duas passageiras se sentiram mal, recebendo imediato atendimento", informou a Sedur, em nota.

Ainda de acordo com a SSP-BA, integrantes do 1º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/ Barroquinha) e da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Lobato) prestaram os primeiros atendimentos aos feridos e duas viaturas de salvamento foram deslocadas para o local.

(Foto: Divulgação/SSP)

O comandante do 1º GBM, major PM Erenildo Costa, disse que um estalo e um princípio de incêndio geraram pânico nos usuários do serviço de transporte. Equipes da 14ª CIPM deram apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros e acalmaram populares. “Prestamos os primeiros atendimentos e auxiliamos as equipes que cuidavam dos feridos”, contou o major PM Sérgio Ribeiro Paz, comandante da companhia.

Ainda de acordo com informações da Sedur, como o trem é movido por propulsão elétrica, após a queima do fusível, todo sistema elétrico foi interrompido. Com isso, o trem que fazia o sentido oposto parou na via por cerca de 15 minutos, próximo à estação Coutos.

A secretaria acrescentou ainda que "uma passageira decidiu desembarcar e, como o trem não estava na plataforma, se machucou de forma superficial na descida. Ela foi levada até a plataforma por agentes da CTB e, em seguida, deixou o local acompanhada de amigos".

Trem estava nas proximidades da estação Lobato (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O comunicado informa ainda que a CTB realizou todos os procedimentos de segurança para garantir a proteção dos passageiros. O trem que teve o fusível estourado foi rebocado para a oficina. Por volta de 8h55, o que estava parado em Coutos voltou a operar, com a religação do sistema. O equipamento reserva, que substituirá o trem danificado, entrou em operação na manhã desta quarta.

A Companhia de Transportes da Bahia destacou que realiza cotidianamente a limpeza e manutenção do Sistema Ferroviário do Subúrbio de Salvador. Lembrou também que o atual sistema será substituído, em breve, com a futura entrada em operação pelo VLT (Veículo Leve de Transporte), que já teve o seu projeto conceitual entregue ao Governo do Estado, seguindo o cronograma de implantação do sistema, desenvolvido pelo Consórcio Skyrail Bahia.

O novo modal terá 20 km e 22 estações, ligando o bairro do Comércio, em Salvador, até a Ilha de São João, em Simões Filho. As obras estão previstas para começar ainda em 2019.