'Prioridade tem que ser olhar para as pessoas desabrigadas’, diz ACM Neto sobre chuvas

Pré-candidato a governador, o ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto (Democratas/ União Brasil), se manifestou a respeito das chuvas ocorridas na Bahia e o trabalho de socorro às famílias afetadas. Ele defendeu que o foco das ações devem estar voltado para as pessoas desabrigadas. Relembrou ainda a situação vivida com as chuvas em Salvador em 2015 e disse que os governos estadual e federal devem mobilizar recursos para mitigar os danos e prestar auxílio aos desabrigados.

"A prioridade tem que ser olhar para as pessoas que estão desabrigadas, para as pessoas que perderam as suas casas, para as pessoas que estão isoladas. Essa tem que ser a prioridade total e depois os recursos do Governo do Estado, do Governo Federal, precisam ser mobilizados para investimentos em termos de tecnologia e de preparação dessas cidades para que outras chuvas não tragam os mesmos problemas. Eu digo isso com experiência de quem já viveu essa situação como prefeito de Salvador", disse.

Neto participou, em Feira de Santana, do lançamento da pré-candidatura à reeleição do deputado estadual Carlos Geilson (PSDB). O ato contou com a presença do prefeito local, Colbert Martins, do ex-prefeito da cidade Zé Ronaldo de Carvalho, da deputada federal Dayane Pimentel, além de lideranças políticas da região.

"Antes de tudo eu quero reiterar a palavra de total solidariedade com esses municípios do Sul, sobretudo do Extremo-Sul que estão sofrendo muito ao longo dos últimos dias, com as fortes chuvas. Eu sei porque já vivi isso em Salvador, principalmente no ano de 2015, Salvador viveu uma das suas maiores chuvas de toda a sua história e chegamos ao lado do povo ao lado das pessoas, fomos pra rua e viramos o jogo em Salvador. Fizemos uma série de investimentos para proteger as áreas de maior risco para evitar que novos casos ocorressem", complementou.