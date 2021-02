Prisão de Daniel Silveira: confira como votaram os deputados federais da Bahia 

A Câmara decidiu nesta sexta-feira, dia 19, manter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), aliado do presidente Jair Bolsonaro. Por 364 votos a 130 e 3 abstenções, o plenário referendou a prisão que havia sido aprovada por unanimidade no Supremo Tribunal Federal e evitou um choque institucional entre os poderes Legislativo e Judiciário.

Dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia, apenas João Roma, licenciado para comandar o Ministério da Cidadania, não votou. Sua suplente Tia Eron ainda não tomou posse.



A maioria dos baianos votou pela manutenção da prisão do deputado bolsonarista. O placar ficou 34 a 4. Votaram contra a prisão os deputados Alex Santana (PDT), Bacelar (Podemos), José Rocha (PL) e Uldirico Júnior (Pros). Os outros 34 deputados federais da Bahia concordaram com a decisão do STF. (Veja abaixo como votou cada deputado da Bahia).

Votaram pela manutenção da prisão

Adolfo Viana – sim

Afonso Florence – Sim

Abílio Santana – Sim

Alice Portugal – Sim

Antônio Brito – sim

Arthur Maia – Sim

Cacá Leão – Sim

Charles Fernandes – sim

Claudio Cajado – sim

Daniel Almeida – sim

Elmar Nascimento – sim

Félix Mendonça Jr – Sim

Igor Kannário – Sim

João Carlos Bacelar – Sim

Jorge Solla – Sim

José Nunes – sim

Joseildo Ramos – sim

Leu Lomanto Jr – Sim

Lídice da Mata – sim

Marcelo Nilo – sim

Marcio Marinho – sim

Mário Negromonte Jr – Sim

Otto Alencar Filho – sim

Pastor Isidório – sim

Paulo Azi – sim

Paulo Magalhães – sim

Dayane Pimentel – sim

Raimundo Costa – sim

Ronaldo Carletto – sim

Sergio Brito – sim

Tito – Sim

Valmir Assunção – sim

Waldenor Pereira – sim

Zé Neto – sim

Votaram contra a prisão

Alex Santana – Não

Bacelar – Não

José Rocha – Não

Uldurico Júnior – Não



Parlamentar foi preso no dia 16

O deputado Daniel Silveira foi preso na noite de terça-feira, dia 16, em Petrópolis (RJ), horas depois de gravar e veicular na internet um vídeo com ameaças e xingamentos a ministros do Supremo, defender a cassação deles e fazer apologia ao Ato Institucional nº 5 (AI-5) e à ditadura militar.



O deputado já era investigado por associação criminosa para tentar subverter a ordem política e a democracia. Silveira é alvo dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Desde quinta-feira, dia 18, o ex-cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro está recolhido no Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói (RJ).