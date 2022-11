PROA abre 150 vagas para curso gratuito de capacitação profissional em tecnologia e programação

Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM), até 2025 o Brasil terá uma demanda por 797 mil profissionais de tecnologia, essa demanda por profissionais foi distribuída por tecnologias maduras, emergente e de nicho. Pensando em capacitar jovens, entre 17 a 22 anos, para ocupar esses cargos e iniciarem a carreira profissional, o Instituto PROA desenvolveu o curso PROPROFISSÃO. A próxima turma disponibilizará 150 vagas e iniciará em 06 de fevereiro de 2023.

Os jovens receberão notebook, plano de dados, uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte necessário para acompanhar as aulas - que acontecerão de segunda a sexta-feira em dois turnos: manhã (9h às 13h) e tarde (14h às 18h). O curso tem duração de seis meses e é semipresencial. Às segundas, quartas e sextas-feiras os alunos podem acompanhar de forma remota, já às terças e quintas-feiras as aulas serão presenciais no Senac Lapa Tito (R. Tito, 54 - Vila Romana, São Paulo - SP).

Para participar os interessados precisam estar cursando ou terem concluído o 3º ano do Ensino Médio na rede pública e residirem nas cidades da Grande São Paulo. As inscrições irão até o dia 10 de novembro de 2022 e podem ser feitas no site da organização: https://www.proa.org.br/.

Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, explica que cursos técnicos são um bom caminho para quem deseja iniciar a vida profissional e aliados às oportunidades de emprego da iniciativa privada, possibilitam acesso rápido à formação e ingresso de novos talentos no mercado de trabalho. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2050, o Brasil será o 6º país com a maior população idosa do mundo, na frente de outros países desenvolvidos. Por isso, cuidar dos jovens agora, significa garantir o amanhã funcionando como uma engrenagem, fazendo girar a economia de forma sustentável. Para isso, eles precisam ser vistos e desenvolvidos hoje.

“Queremos impulsionar esses jovens para essas oportunidades. A área de programação está muito aquecida e estamos felizes em formar esses futuros profissionais. As turmas anteriores foram um sucesso, com centenas de jovens empregados com excelentes salários e conquistando o tão sonhado êxito profissional, isso nos deixa cheios de orgulho e confiantes que estamos no caminho certo.”, afirma a CEO do Instituto PROA, Alini Dal’Magro.

Isabelle Victoria Pereira, se formou no 1º semestre de 2022 e atualmente cursa análise e desenvolvimento de sistemas na FIAP. “Fazer parte do Instituto PROA foi incrivelmente enriquecedor na minha vida e carreira, sem dúvidas existe a minha versão antes e depois do PROPROFISSÃO. Aprendi, amadureci, cresci e descobri que o meu limite é muito acima de onde eu imaginava. Além de ensinar programação, o PROA ensina comunicação e habilidades comportamentais, o que em meu ver faz toda a diferença”, conta.

Isabelle complementa que “Antes do PROA me sentia completamente perdida quanto o meu futuro, hoje me sinto uma pessoa preparada para ingressar no mercado de trabalho e, graças a essa grande oportunidade, eu consegui me preparar para os processos seletivos e atualmente sou estagiária na área de Gestão de Projetos de TI.

O PROA é muito mais do que um curso, é uma experiência. Lá eu fiz amigos e construí lembranças que levarei durante toda a minha vida! Foram 6 meses lindos e de eterna gratidão”,finaliza a jovem.

Serviço:

Período de inscrições: Até o dia 10 de novembro de 2022

Início das aulas: 6 de fevereiro de 2023

Requisitos:

Ter entre 17 a 22 anos;

Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública;

Morar na Grande São Paulo.

Link para inscrição:

https://www.proa.org.br/.



Sobre o PROA

O Instituto PROA é uma ONG que acredita e tem o compromisso de criar oportunidades reais de desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda, atuando junto com financiadores, empresas e escolas da rede pública. Após serem criteriosamente selecionados, centenas de jovens por ano recebem uma formação diferenciada baseada em 4 grandes pilares: ensino profissionalizante, ampliação do repertório cultural, desenvolvimento comportamental e apoio na conquista do primeiro emprego. Fundado em 2007, o Instituto PROA já formou mais de 10.000 jovens, dos quais 9 a cada 10 alunos formados no primeiro semestre de 2021 já estão empregados em grandes empresas e o PROA continua acompanhando suas trajetórias profissionais.