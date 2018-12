Problema técnico faz OAB-BA adiar votação do Quinto Constitucional para fevereiro

A votação do Quinto Constitucional, que reserva à advocacia baiana uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi adiada por conta de "inconsistências técnicas com a plataforma de votação", de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA).

Durante boa parte do período em que a escolha esteve aberta, nesta quarta-feira (19), o site desenvolvido pela OAB-BA para facilitar a escolha da lista com os seis nomes que continuarão com chance de ascender ao cargo ficou sem funcionar.

A votação será realizada apenas em 20 de fevereiro do ano que vem. Na ocasião, será definida uma lista sêxtupla (com seis nomes) para que, a partir dela, o governador do estado escolha um nome para compor o quadro de desembargadores do TJ-BA. Esta seria a segunda vez que a votação aconteceria pela internet.

Em dia 20 de fevereiro, advogadas e advogados deverão votar das 9h às 18h em um dos seguintes postulantes à vaga: Esmeralda Oliveira, Sérgio Nogueira Reis, Gildásio Rodrigues Alves, Claudete Kramel, Pedro Barachisio Lisboa, Marcelo Junqueira Ayres, Paulo Vilaboim, Carlos Eduardo Guimarães Araújo, Márcio Duarte, Eurípedes Brito Júnior, Lia Barroso, Tânia Godinho, Vanderson Schramm, Fábio Periandro, João de Melo Cruz Filho, Dinailton Oliveira, Josemita Rebouças, José Aras, Janjório Vasconcelos Simões e Kleber Andrade.

Só terão direito ao voto os profissionais adimplentes com a OAB-BA. O resultado com a lista sêxtupla estará disponível em até uma hora após o término da votação.

A atual gestão da OAB-BA restabeleceu a consulta direta à classe para elaboração da lista sêxtupla, que durante 10 anos foi escolhida pelo Conselho Seccional. Será a quarta vez seguida que a lista será decidida pelo voto direto de toda a advocacia baiana.