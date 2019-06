Problemas na pista atrasam seis voos no aeroporto de Salvador

Desde que a pista principal do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães foi fechada, nesta quinta-feira (20), dois voos foram cancelados, seis decolaram com atraso, e três pousos foram redirecionados para outros aeroportos. Nesta sexta-feira (21), passageiros reclamaram e cobraram celeridade para resolver o problema.

A pista principal foi aberta duas vezes nesta sexta, mas desde às 15h está fechada novamente. Ontem, dois voos foram cancelados e três alternados para outros aeroportos. Hoje, foram seis atrasos.

Passageiros aguardam na fila para consegui fazer o embarque (Foto: Marina Silva/CORREIO)

De mudança para Fortaleza, o psicólogo baiano Rafael Pugas aguardava na fila do check-in da Latam, nesta sexta, indignado. De acordo com ele, a empresa ligou durante a manhã informando que o voo, adiado de 23h30 de quinta para o mesmo horário desta sexta, foi antecipado para as 13h.

A alteração repentina gerou transtorno, já que Rafael precisou se deslocar às pressas para tentar embarcar, e encontrou filas longas e confusão nos guichês da empresa.

“Ninguém resolve nada, é uma chateação total. Por esses e outros motivos que prefiro viajar de ônibus. É um absurdo alguém ter que passar 24h para poder conseguir embarcar. Estou indo a trabalho e já perdi o primeiro dia do treinamento lá. Primeiro dia de trabalho e já estou atrasando, mas a culpa não é minha, a empresa sabe disso”, lamentou Rafael.

A Salvador Bahia Airport, concessionária que administra o aeroporto, não soube informar o número de passageiros impactados nem quando a pista será reaberta. A via está fechada por conta de problemas na sinalização, mas existe uma pista auxiliar que está operando normalmente. Ela atende a maioria das aeronaves que pousam e decolam em Salvador.

Rafael Puga perdeu um dia de trabalho (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Adiados

Um dos voos remarcados desta sexta-feira foi o 4679, com destino para São Paulo, agendado inicialmente para às 12h55 e adiado para 15h. O aposentado Cosme Encarnação da Penha, 67, é um dos passageiros desse voo e contou que vai viajar para rever os filhos.

“Vim da Ilha de Itaparica sem saber desse transtorno. Quando cheguei, fui surpreendido com a informação que o voo foi adiado para à tarde. Isso é ridículo. Agora vou ter que aguardar com minha esposa até a hora que eles resolverem. Esse é o tratamento que recebemos por pagar tão caro nas passagens. Infelizmente, moro longe e vou ter que aguardar”, disse.

Cosme não teve como voltar para casa e decidiu esperar no aeroporto (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Passageiro do voo 3377, que também tem São Paulo como destino, o técnico em segurança do trabalho Luís Fernando Santos não conseguiu embarcar no horário marcado. O avião decolaria às 9h15, mas o voo mudou para 14h.

“Estou indo para o Rio de Janeiro, o voo tem escala em São Paulo, mas com os cancelamentos fiquei sem poder embarcar. Isso é um absurdo. Uma coisa que aconteceu ontem e até agora ainda não resolveram, não aparece ninguém para nos dar uma informação coerente”, reclamou.

Pista principal está com problemas na sinalização (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Já o gerente administrativo Élcio Coutinho, 45, deu sorte. Ele foi ao aeroporto para acompanhar o filho, o estudante Caio Coutinho, 15, que embarcou para o Canadá sem transtornos e no horário previsto.

“Eu acompanhei a situação na TV mais cedo, mas essa situação não impactou no voo do meu filho. Essa é a primeira vez que ele vai sair do país, meu coração fica apreensivo por ele ser menor, mas confio que vai dar tudo certo. Não passei nada para ele sobre o acidente, ele estava tão empolgado, focado na viagem, que não quis estragar isso”, contou.

Caio Coutinho (de vermelho) chegou cedo e conseguiu embarcar para o Canadá (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Pistas

A pista principal foi aberta das 6h às 8h30, e novamente das 13h30 às 15h, nesta sexta-feira. A Salvador Bahia Airport informou que a via está nesse processo de abrir e fechar porque a pista auxiliar só recebe aeronaves até categoria 4C. Se forem maiores que isso, só podem operar na principal.

De acordo com a Infraero, a categoria 4C engloba, entre outros, os principais modelos de aeronaves que operam no país e no mundo, como por exemplo o Airbus A320 e o Boeing 737, comerciais e de carga.

Passageiros aguardam pelos voos sentados no chão para esperar (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Segundo a administração do aeroporto, as companhias aéreas impactadas foram TAP, Air Europa e Latam. Em nota, a Latam informou que, devido a restrições operacionais na pista principal do aeroporto de Salvador, os voos com origem ou destino na capital baiana estão operando na pista auxiliar. "Esta pista possui restrições de peso para voos e, por conta disso, alguns passageiros estão sendo reacomodados nos próximos voos disponíveis, conforme procedimentos de segurança da companhia", diz nota da companhia.

“A LATAM ainda ratifica que não está medindo esforços para prestar a assistência necessária aos passageiros. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, completa a nota.

Já a Air Eupora informou que dois voos da companhia foram impactados pelo problema: um deles foi cancelado e o outro alterado para Recife (PE), ambos na quinta-feira (20). A empresa informou que essas aeronaves tinham 582 passageiros confirmados, sendo 308 da viagem cancelada e 274 da que foi alterada.

Ainda segundo a companhia aérea, os passageiros que desembarcaram em Recife tiveram assistência com hospedagem, transporte e alimentação. Já aqueles que estavam no voo cancelado fizeram o embarque em Salvador nesta sexta, às 17h.

“Como o ocorrido foi uma situação pontual, não há nenhum indicativo de novos atrasos ou cancelamentos, mas é importante ficar atento às notícias e atualizações dos voos”, afirmou a Air Europa.

Procurada, a TAP não se pronunciou até a publicação dessa reportagem.

Nesta sexta-feira, foi sepultado o corpo do engenheiro eletricista Elismar Santos Barbosa, 35 anos, que morreu após tomar um choque em um cabo de energia durante a manutenção da pista, na quinta-feira. A cerimônia aconteceu em Simões Filho, na Região Metropolitana.

* Com supervisão do chfe de reportagem Jorge Gauthier