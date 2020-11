Procissão e missas virtuais celebram São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador

Os fiéis soteropolitanos já estão se preparando para a Festa Litúrgica de São Francisco Xavier, celebrada nesta quinta-feira (3). Em virtude da pandemia, na Paróquia Sant’Ana, no Rio Vermelho, o tríduo, que acontecerá até quarta-feira (2), sempre às 19h30, será transmitido, ao vivo, pelo Facebook e Youtube da paróquia. É importante destacar que São Francisco Xavier é o padroeiro de Salvador e, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro universal das missões.

“São Francisco Xavier tem pelo menos três grandes datas festivas: a Espanha, sua terra natal, o homenageia no dia 12 de março, data da sua canonização, juntamente com Santo Inácio de Loyola; já o dia 10 de maio é a data oficial, desde 1686, da sua festa para os devotos de Salvador; e no dia 3 de dezembro é a data em que toda a Igreja comemora a festa litúrgica deste extraordinário missionário, que levou a mensagem de Cristo por toda a Ásia, até a China e o Japão”, explica o pároco da Paróquia Sant’Ana, padre Ângelo Magno Carmo Lopes.

São Francisco Xavier é o padroeiro de Salvador e, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro universal das missões (Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

No dia festivo, na quinta, haverá uma procissão, com o número reduzido de fiéis, saindo do Convento e Igreja de São Francisco, às 17h30, percorrendo o Terreiro de Jesus e seguindo até a Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (Catedral Basílica). Já às 18h, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Santa Missa. Para participar presencialmente, os fiéis devem entrar em contato com a secretaria da Catedral, através do telefone (71) 3321-4573.

São Francisco Xavier também será homenageado na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube. Nesta segunda (30), terça (1º) e quarta (2), os fiéis participam do tríduo, às 19h30, na Matriz, localizada na Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n, Sete de Abril. O tema que norteará as reflexões sobre o santo é “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8). No dia festivo, na quinta, haverá a recitação do Terço, às 19h, e a Santa Missa, às 19h30.