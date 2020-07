Procon-BA permite que denúncias e reclamações sejam feitas online

Os consumidores que quiserem acionar a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) já poderão fazer isso de forma virtual. Foi lançado nesta segunda-feira (13) um formulário digital onde serão registradas denúncias e reclamações.

O Formulário Eletrônico foi lançado com o objetivo de ampliar os canais de atendimento do órgão de proteção, que já conta com e-mail (denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br), plataforma online (www.consumidor.gov), além do aplicativo de celular PROCON BA MOBILE.

Neste novo canal só serão aceitas denúncias e reclamações de empresas e fornecedores que não estejam cadastrados na plataforma Consumidor.GOV, que é o principal canal dos Procons de todo o país para a solução dessas denúncias e reclamações.

Para acessar o formulário basta entrar no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (www.justicasocial.ba.gov.br).