Procon-BA realiza mutirão virtual de renegociação de dívidas

O Procon-BA realizará, entre os dias 15 e 31 de março de 2021, um mutirão online de renegociação de dívidas. A ação, de iniciativa da PROCONSBRASIL - Associação Brasileira de Procons, conta com a participação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA), e da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos Consumidor.GOV (www.consumidor.gov.br).

De acordo com Filipe Vieira, superintendente do Procon-BA, muitos consumidores que estão em débito deixam de procurar o Procon ou até mesmo seu banco por se sentirem constrangidos com a situação. "Acreditamos que esse mutirão pela internet vai incentivar as pessoas a negociar suas dívidas e sair dessa situação que causa diversos transtornos na vida de qualquer cidadão, muitas vezes motivada por fatores como uma doença na família ou desemprego”, avalia.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma www.consumidor.gov.br, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. O Procon-BA orienta ainda que o consumidor, no seu relato, informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag: #MutiraoProconsBrasil

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado.