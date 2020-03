Procon notifica 14 lojas por venda de álcool gel e máscaras com preços abusivos

O preço abusivo de álcool gel segue sendo prática comum em Salvador. Só nesta sexta-feira (27), 14 farmácias e estabelecimentos foram notificados, na Pituba, Amaralina, Stiep, Boca do Rio, Imbui, Politeama, Praça da Sé, Nazaré, Alto das Pombas, Engenho Velho da Federação, Federação e Barra

Ao todo, 18 pontos de vendas foram vistoriados pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), após denúncias de prática de preços abusivos de produtos como álcool gel e máscaras de proteção, que passaram a ser mais procurados com a chegada do coronavírus à capital baiana.

As vistorias do órgão, vinculado a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), são realizadas desde o início da pandemia. Nessa fase da operação, há notificação e o Procon ouve as justificativas das empresas.

De acordo com o diretor de fiscalização do Procon, Iratan Vilas Boas, a denúncia da população é fundamental para que o órgão atue. "Os locais que estamos vistoriando foram denunciados pela população através dos canais de denúncia do Procon-BA. É de suma importância que as pessoas continuem participando para que possamos realizar as fiscalizações em defesa do consumidor", pontuou.

É possível denunciar a prática de preços abusivos pelo site www.consumidor.gov.br, pelo Aplicativo PROCON BA MOBILE ou por e-mail (denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br).