Procon notifica a Caixa para identificar ganhador que não retirou Mega da Virada

O Procon de São Paulo diz que notificou a Caixa Econômica Federal na segunda-feira (29) para que a instituição identifique o ganhador da Mega da Virada que não retirou o prêmio de R$ 162,6 milhões - hoje é o último dia do prazo para que o vencedor reinvidique o valor. A Caixa deve responder hoje ao órgão.

O órgão de defesa do consumidor pediu informações sobre a notícia de que o vencedor deve perder o prêmio caso perca o prazo de hoje. A verba será destinada ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação (Fies), segundo a Caixa, nesta situação.

O Procon diz que como foi uma aposta feita eletrônicamente, o jogador fez um cadastro e pagou com cartão de crédito, o que permite a identificação.

O órgão pede também que a Caixa faça alteração no sistema para que no caso de apostas premiadas feitas por meio eletrônico o pagamento seja efetuado no canal indicado pelo jogador.

"Se é possível a identificação do apostador, a Caixa não pode comodamente aguardar o decurso do prazo e se apropriar do dinheiro. Caso o apostador esteja morto, o prêmio pertence aos seus herdeiros. E se a aposta foi feita por meio eletrônico, é dever da instituição financeira informar se não é possível identificar o seu autor", afirmou Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

No entendimento do órgão, caso o vencedor tenha falecido, o prêmio cabe aos herdeiros.

Até agora a Caixa não se manifestou.