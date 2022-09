Procura-se profissionais capazes de negociar e persuadir; entenda

Depois de cruzar dados de mais de 17 mil fontes e consolidar um conjunto inédito de informações sobre inteligência empresarial, um estudo da plataforma Cortex mostrou que os empregadores estão buscando profissionais com habilidades emocionais para negociar e persuadir.

Em segundo lugar no ranking do estudo, aparecem como habilidades de pensamento analítico e inovação, seguidas de liderança. Na quarta posição está a programação e, em quinto lugar a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade.

A gerente de pessoas da Cortex Carolina Ballerini destaca que a necessidade de se trabalhar o lado relacional tornou- se mais latente, especialmente depois que a pandemia forçou a adoção do modelo de trabalho remoto e híbrido.

Carolina Ballerini destaca que a pandemia reforçou a necessidade de se trabalhar o lado relacional nos ambientes organizacionais (Foto: Divulgação)

“Aprendemos como é importante a inteligência emocional para sair do outro lado em situações de estresse, como é importante também ser capaz de se comunicar de forma efetiva quando seu único meio de expressão é a tela do computador, da mesma forma trabalhar a escuta ativa, desenvolver a paciência e a calma, entre outros inúmeros exemplos”, explica, reforçando que, se antes, as soft skills eram encaradas como um plus, hoje, são habilidades fundamentais.

Ferramentas potentes

CEO e fundador do Círculo, Escola Filosófica de livres pensadores Juliano Pozati afirma que, hoje em dia, enfrentando todas as dificuldades de saúde mental e emocional nos ambientes de trabalho, as soft skills aparecem como uma ferramenta de manejo da relação do indivíduo consigo mesmo, com o seu grupo de trabalho e deste grupo de trabalho com o mercado de trabalho.

Juliano Pozati reforça o papel das soft skills que se transformaram em ferramentas importantes para lidar com situações e pessoas (Foto: Divulgação)

Para a representante da Cortex, a explicação para a escolha da persuasão e capacidade de negociação pode ser explicada no fato de que se vive numa era em que a atenção das pessoas é bombardeada o tempo inteiro, seja pelas redes sociais, pelas notícias que são geradas a cada minuto.

“É a persuasão que vai fazer com que você consiga sair à frente nessa disputa, pois a persuasão é uma característica de quem tem o poder de influenciar, de convencer. O profissional que detém essa habilidade - conjuntamente com outras qualidades - certamente terá mais facilidade para chamar atenção no processo seletivo, para vender suas ideias, para assumir uma função de liderança”, acredita.

Já a capacidade de negociação segue a mesma linha de raciocínio e importância da persuasão. “Negociar exige flexibilidade, conhecimento claro dos objetivos mais importantes dentro de uma estratégia profissional e, claro, exige sobretudo postura e muito respeito dos dois lados”, complementa.

A diretora de Operações da LHH no Nordeste Carla Verônica esclarece que a persuasão e a capacidade de negociação se complementam e lembra que a persuasão é a capacidade de influenciar os demais a mudar seus pensamentos ou refletir sobre seus comportamentos, enquanto a negociação é a capacidade pessoal de conciliar diferentes interesses, alinhar posições distintas com atenção e respeito.

Carla Verônica destaca como a persuasão e a negociação são habilidades emocionais que estão ligadas e que são fundamentais para os que exercem cargo de liderança (Foto: Divulgação)

“Essa habilidade está muito presente num líder que tem a influência positiva para com a equipe, provando que a escuta ativa se faz necessário nesse processo, permitindo que as novas ideias surjam e circulem entre os participantes para melhorar os processos”, pontua Verônica.

Novos modelos

Quando o assunto é a persuasão, Juliano é enfático em afirmar que a persuasão tem muito mais a ver com a coerência, a oferta de valor e utilidade que uma empresa faz. “Eu não quero ser persuadido, eu quero perceber coerência no discurso e na ação de uma empresa. Por isso eu diria que a melhor forma de persuasão a partir de agora será a coerência entre as políticas estratégicas e a realização, as atitudes práticas e operacionais que uma empresa pode ter”, analisa.

Para ele, a negociação entra como aquilo que equaliza as relações, aquilo que traz equilíbrio entre as trocas. “Então, a negociação deixa de ser uma disputa e passa a ser um processo conjunto de reconhecimento daquilo que é suficiente, daquilo que é equilibrado, que atende a todas as partes envolvidas na relação”, define.

Juliano Pozati lembra que o pensamento analítico e a inovação são conectados porque a análise traz um pragmatismo situacional, enquanto a inovação tenta transcender e ultrapassar os limites do pragmatismo, do paradigma estabelecido para este lugar onde se consegue pensar o novo.

“Não basta você ter o pragmatismo analítico e essa visão para além das dos limites, se não tiver a disposição, a liderança, o aspecto visionário de chegar, de avançar para este lugar”, reforça.

Jornada do eu

Carla Verônica diz que, enquanto as habilidades técnicas são adquiridas com tempo e dedicação para aperfeiçoar a prática, as habilidades emocionais (soft skills) são desenvolvidas de maneira diferente, pois são aprendizados subjetivos. “E tudo deve começar por uma jornada interna, única e intransferível, que pode ser feito através de ferramentas específicas e profissionais especializados. A identificação do nível atual dessas habilidades comportamentais, busca aprimorá-las e enxergar em si a possibilidade de mudança e aperfeiçoamento pessoal”, garante.

Carolina afirma que não existe receita de bolo para desenvolver essas habilidades, mas que o primeiro passo é o autoconhecimento. “Fazer uma análise verdadeira de seu comportamento, suas emoções e como lida com elas. Depois é observar os outros e tirar as melhores ações que encontra no próximo”, diz.

Considerado, hoje, um dos principais especialistas do mundo em Autoconsciência, Pozati destaca que a resiliência, assim como a tolerância ao estresse com flexibilidade, são todas habilidades que estão intimamente ligadas ao autoconhecimento e saúde emocional de cada indivíduo. “O autoconhecimento tem sido relegado, mas diante da crise de saúde emocional, mais e mais passa a ser uma ferramenta prática e viável para o processo de construção dessas novas habilidades”, completa.

A gerente da Cortex acredita que identificar o que não gosta (em si e nos outros) também pode ser importante, para tentar reverter comportamentos e ações que muitas vezes, sabe-se que não são o melhor caminho.