Procura-se um lateral direito na base do Vitória

Quem será o lateral direito do Vitória na próxima temporada? A resposta para essa pergunta não está nas categorias de base da Toca do Leão. O técnico João Burse não pretende promover nenhum atleta da posição ao elenco profissional. A carência não é novidade. Há dez anos, nenhum jogador revelado no clube se destaca na posição. O último foi Léo, emprestado ao Athletico-PR em 2013 e negociado com o Flamengo em 2014.

Léo chamou a atenção do mercado nacional após defender o Vitória em 2012. Naquela temporada, ele vestiu a camisa vermelha e preta em 35 jogos, 23 deles como titular, e marcou três gols. Nino Paraíba também fazia parte do elenco e foi o principal nome da lateral direita rubro-negra na Série B do Brasileiro, mas Léo também teve algumas oportunidades no torneio nacional.

De lá pra cá, nenhum outro jogador das divisões de base do Vitória se firmou na lateral direita. Atualmente, a equipe sub-20 do Leão conta com Israel, Matheus Silva e Paulo Roberto, recém promovido do sub-17. Os dois últimos devem ser convocados para defender o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada de 2 a 25 de janeiro. Israel já terá estourado a idade e deve ser emprestado em breve para disputar o Campeonato Baiano por outra agremiação.

Nenhum dos três está convocado para integrar a pré-temporada do elenco profissional, que terá início no próximo dia 28. A estreia do Vitória em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

Quem também está fora dos planos é Edi Carlos. O lateral direito de 22 anos, revelado na base, estava emprestado ao Estrela do Norte, para a disputa da Copa Espírito Santo, e não retornará à Toca do Leão. O contrato dele com o Vitória se expira em dezembro e o clube já informou que não será renovado.

Atualmente, o Vitória não tem no elenco profissional jogadores de ofício para a lateral direita. Os contratos de Alemão, Iury e Daniel Bolt, que fizeram parte da equipe em 2022, foram encerrados e o clube não teve interesse na renovação.

A contratação de dois atletas para a posição faz parte dos planos da diretoria rubro-negra para a temporada 2023. O clube já negocia com Railan, que está defendendo o Vila Nova na Série B do Brasileiro e na Copa Verde.

O lateral direito de 22 anos está emprestado à equipe goiana, mas pertence ao Jacuipense, clube com o qual disputou nesta temporada o Campeonato Baiano e a Série D do Brasileiro. Foram 42 partidas este ano somando os dois times.

Apesar da negociação, o Vitória está impedido de registrar novos atletas porque sofreu duas punições da Fifa em decorrência de dívidas com o Boca Juniors, da Argentina, e o Universidad Católica de Quito, do Equador. O Leão pode até contratar novos jogadores, mas eles só poderão entrar em campo após liberação do órgão máximo do futebol.