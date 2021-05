Procurado por matar companheira grávida em Ilhéus é preso no Rio

Um homem procurado por matar a companheira, que estava grávida, em 2014, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso nessa quarta-feira (5), em Macaé, interior do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o homem cometeu o crime na frente do filho, que na época tinha 9 anos. Na ocasião, ele fugiu e levou a criança.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o coordenador da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus), delegado Evy Paternostro, explicou que o acusado de feminicídio foi localizado a partir das ações de inteligência desenvolvidas pelas equipes policiais.

“Foi apurado que esse criminoso estaria prestando serviço para uma empresa de São Paulo e, em seguida, tivemos conhecimento que ele trabalhava em Macaé”, comentou o coordenador.

O homem, que não teve o nome divulgado, tinha mandado de prisão preventiva expedido contra ele e, após saber do paradeiro dele, a polícia baiana acionou a carioca.

“Entramos em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que cumpriu a ordem de prisão”, explicou Paternostro. Ainda segundo a SSP, o homem deverá ser transferido para a Bahia, onde seguirá para o sistema prisional.