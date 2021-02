Produção baiana de grãos deve cair 2,1% em 2021, prevê IBGE

A produção baiana de grãos deve ter uma queda de 2,1% este ano em relação a 2020. A estimativa do recuo foi divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (11), e prevê a produção de 9.849.386 toneladas neste ano.

Apesar disso, a produção baiana de soja deverá aumentar em 2021 frente ao ano anterior, chegando a 6.450.680 toneladas, 6,3% maior (mais 380.680 toneladas) que o resultado de 2020 (que tinha sido de 6.070.000 toneladas). O motivo do aumento é a ampliação da área plantada, que deve crescer 4,9%, passando de 1,620 milhão para 1,7 milhão de hectares.

Por outro lado, a previsão em janeiro é de uma grande variação negativa na safra 2021 do algodão herbáceo, estimada em 1,202 milhão de toneladas, o que representa uma queda de 18,5% ou menos 273 mil toneladas frente a 2020 (quando foram produzidas 1,275 milhão de toneladas).

A área plantada do algodão na Bahia deverá diminuir em 2021, caindo de 315 mil para 266 mil hectares (-15,5%). Outros grãos que também devem ter redução em 2021 são feijão 2ª safra (-58 mil toneladas ou -37,6%), milho 1ª safra (-50,2 mil toneladas ou -2,8%) e milho 2ª safra (-250 mil toneladas ou -31,3%).

A partir das informações desta primeira estimativa, a Bahia seguirá tendo, em 2021, a sétima maior produção de grãos do país, respondendo por 3,8% do total nacional. Mato Grosso continua na liderança, respondendo por 27,3% do total, seguido, mais uma vez, por Paraná (15,6%) e Rio Grande do Sul (13,4%).

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) é realizado mensalmente pelo IBGE. O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas (grãos) engloba os seguintes produtos: arroz, milho, aveia, centeio, cevada, sorgo, trigo, triticale, amendoim, feijão, caroço de algodão, mamona, soja e girassol.

Safras investigadas

A previsão de janeiro é que, em 2021, 13 das 25 safras de produtos investigadas pelo LSPA na Bahia sejam maiores que as de 2020.

As produções com previsão de maior crescimento no estado, em termos absolutos, são as de soja (+380.680 toneladas ou +6,3%), cana de açúcar (+200.000 toneladas ou +3,9%) e laranja (+101.301 toneladas ou +16,0%).

Por outro lado, algodão herbáceo (-273.000 toneladas ou -18,5%), milho 2ª safra (-250.000 toneladas ou -31,3%) e sorgo (-66.016 toneladas ou -45,1%) lideram as quedas absolutas de produção.