Produção baiana de grãos em 2022 deve ser 3,8% maior que recorde de 2021

A segunda estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleaginosas prevê, em fevereiro, que a produção deve chegar a 10.903.971 toneladas neste ano de 2022. Isso representa um aumento de 3,8%, mais 399.589 toneladas, em relação ao recorde de 2021, com 10.504.382 toneladas.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve uma importante revisão positiva na previsão anual da safra de grãos no estado, na passagem de janeiro para fevereiro (+2,9% ou mais 306.752 t). Ela foi puxada pela soja (+3,7% ou mais 250 mil toneladas entre um mês e outro), com contribuições também do algodão herbáceo (+3,8% ou mais 50 mil toneladas), do sorgo (+17,1% ou mais 19.720 t), do feijão 1ª safra (+3,2% ou mais 4.523 t) e da mamona (+6,7% ou mais 2 mil toneladas).

A soja é o produto com maior volume colhido dentre todos aqueles pesquisados sistematicamente pelo IBGE na Bahia. Em 2022, com uma colheita recorde de 6,980 milhões de toneladas, deve responder por 64,0% da safra de grãos do estado. A perspectiva de alta na sojicultura no ano se dá em razão de crescimentos na área plantada e no rendimento médio, frente ao previsto em janeiro.

De um mês para o outro, houve aumento de 1,7% (ou mais 30 mil hectares) na estimativa de área plantada com soja na Bahia, que deve chegar a 1,790 milhão de hectares em 2022. Já o rendimento cresceu 2,0%, de 3.824 kg/hectare(ha) em janeiro, para 3.899 kg/ha em fevereiro. Concentrada no Oeste do estado, a produção baiana de soja não está sofrendo os efeitos adversos causados pela estiagem tanto quanto a dos estados do centro-sul no país.

Já a produção baiana de algodão deve ter alta de 6,5% em 2022, depois da queda de 14,0% em 2021, chegando a 1,350 milhão de toneladas - ainda abaixo, porém, do colhido em 2020 (1,475 milhão de toneladas). O algodão tem a 4ª maior safra na Bahia, considerando todas as 26 investigadas no estado, e a 3ª maior entre os grãos.

Em nível nacional, a estimativa de fevereiro para a safra de grãos de 2022 também é de um novo recorde, de 261,6 milhões de toneladas, 3,3% acima (+8,4 milhões de toneladas) da obtida em 2021 (253,2 milhões de toneladas). Houve, porém, uma revisão para baixo na previsão frente a janeiro (-3,8% ou menos 10,2 milhões de toneladas).

A partir das informações desta segunda estimativa, a Bahia seguirá tendo, em 2022, a sétima maior produção de grãos do país, respondendo por 4,2% do total nacional. Mato Grosso continua na liderança, respondendo por 29,6% do total, seguido por Paraná (13,3%) e Rio Grande do Sul (10,8%). O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) é realizado mensalmente pelo IBGE.

O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas (grãos) engloba os seguintes produtos: arroz, milho, aveia, centeio, cevada, sorgo, trigo, triticale, amendoim, feijão, caroço de algodão, mamona, soja e girassol. Estimativa em fevereiro é que 12 das 26 safras de produtos investigados na Bahia sejam maiores em 2022, frente a 11 em janeiro.

Com a revisão para cima na estimativa de produção da soja, em fevereiro, a previsão é que, em 2022, 12 das 26 safras de produtos investigadas pelo LSPA na Bahia sejam maiores que as de 2021 - frente a 11 em janeiro.

O crescimento absoluto esperado na produção de soja em relação ao ano passado (+146 mil toneladas) já é o segundo maior no estado, abaixo apenas do milho 1ª safra, que segue na liderança, com +200 mil toneladas. O algodão herbáceo (+82 mil toneladas) vem em 3° lugar. Por outro lado, o milho 2ª safra (-50 mil toneladas ou -8,3%), o tomate (-30,2 mil toneladas ou -14,5%) e o cacau (-18,6 mil toneladas ou -12,8%) lideram as quedas absolutas de produção.