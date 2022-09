Produção industrial baiana tem 2ª maior queda do país de junho para julho

O setor fabril da Bahia ainda está longe de se recuperar das perdas registradas desde que se iniciou a pandemia da Covid-19. A produção industrial opera em patamar de 22,4% abaixo de fevereiro de 2020 e, após cinco meses de estabilidade desde início de 2022, voltou a cair de junho para julho (-7,3%), tendo o 2º pior resultado do país, abaixo do nacional (0,6%).



As informações são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Enquanto o índice nacional apresentou alta (0,6%), o resultado da produção fabril na Bahia foi o 2º menor dentre os 15 locais pesquisados, ficando à frente apenas do registrado no Espírito Santo (-7,8%).



Apesar da queda, a taxa negativa não foi isolada. Apenas 4 estados apresentaram variação positiva, com os melhores resultados no Pará (4,7%), Mato Grosso (3,7%) e Santa Catarina (1,9%).



Antecedentes



Os impactos são provenientes da crise estabelecida pela Covid-19, tanto é que em relação a julho de 2021, a produção industrial baiana apesentou leve variação positiva (0,1%).



No acumulado nos sete primeiros meses do ano, frente ao mesmo período do ano anterior, a Bahia é um dos 6 locais com resultado positivo, tendo o 2º maior índice do país (7,9%), atrás apenas do registrado em Mato Grosso (23,2%).



Porém, nos 12 meses encerrados em julho, a indústria baiana continua no negativo (-1,8%), frente aos 12 meses imediatamente anteriores, tendo o 8º pior resultado do país.