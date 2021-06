Produção permanente de mudas ajudará na arborização de Salvador

A Prefeitura de Salvador tem focado na preservação da Mata Atlântica. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS), tem realizado parcerias para a produção permanente de mudas de espécies do bioma, que é um dos mais biodiversos do mundo e com extrema importância ambiental para a regulação do clima e do abastecimento de água na região e arredores.

Uma das medidas é a requalificação do Horto Sagrada Família, atual Horto Municipal, no bairro de Monte Serrat, na Cidade Baixa. Em uma área de 14 metros quadrados, o local será transformado em um importante Centro de Observação da Mata Atlântica. O projeto está na fase orçamentária. A partir dessa requalificação, o intuito é potencializar a produção de diversas mudas para atender ao paisagismo e à arborização da cidade, em especial, com espécies do bioma.

Além da conservação da Mata Atlântica, a secretária da SECIS, Edna Ferreira, ressalta que a ampliação da produção de mudas no Horto Sagrada Família traz vantagens econômicas para o município.

"Irá garantir a procedência da muda, do início ao fim da sua produção, além de proporcionar, a médio e longo prazo, uma economia significativa de capital para o município. A chance de adaptação e desenvolvimento dessas mudas que foram geradas e criadas no próprio solo onde elas serão plantadas são bem maiores. Estas são algumas vantagens do projeto para a cidade"_Edna Ferreira, secretária da SECIS.

Vantagens

De acordo com a SECIS, a intenção vai além de produzir mudas para recomposição da Mata Atlântica por questões ambientais. O objetivo é também possibilitar estudos de campo e científico com universidades e programas de incentivo para geração de trabalho e renda via criação de cooperativas de produção comercial de mudas, com capacitação técnica oferecida a associações de bairros e Povos de Terreiro. "A produção de mudas pelo município é um investimento vantajoso", garante a secretária Edna Ferreira.

Com a transformação do Horto Sagrada Família para o Centro de Observação da Mata Atlântica, a intenção é que um novo Horto Municipal seja implantado no Parque Socioambiental de Canabrava. A ideia está em fase de estudo. De acordo com a SECIS, outra medida é fazer o Horto de Restinga no Parque das Dunas, que possui 6 milhões de metros quadrados na região do bairro de Stella Maris. O projeto será instalado em trecho que contempla as obras de requalificação da Orla de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga. A ideia é que a sua produção atenda às áreas mais litorâneas do município.

A produção permanente de mudas na capital baiana irá incentivar geração de trabalho e renda

Para a produção permanente de mudas em Salvador haverá ainda um banco municipal de sementes visando a produção de matrizes para recuperação e enriquecimento de áreas pobres em propágulos (estruturas que dão origem a novas plantas). Atualmente, a capital baiana possui um herbário no Jardim Botânico do município. No local são preservadas plantas desidratadas, com cerca de 60 mil espécies catalogadas.

Vantagens de produzir mudas:

- Garante o conhecimento acerca da procedência da planta do início ao fim do processo;

- Proporciona uma economia de capital para futuros investimentos;

- A produção de mudas faz com que apenas as sementes bem desenvolvidas sejam colocadas no solo.



