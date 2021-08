Produtoras brigam para realizar Réveillon em Boipeba e confusão vai parar na justiça

Não há lugar na Bahia em que a realização da festa de Réveillon esteja mais disputada do que em Boipeba, ilha paradisíaca que pertence ao município de Cairu. Por lá, três produtoras querem realizar eventos para celebrar a chegada de 2022, mas a prefeitura só vai permitir uma festa - que só deve ser confirmada a depender do quadro sanitário no fim do ano.

Por enquanto, quem está ‘ganhando' a disputa é a Oquei Entretenimento, que está promovendo o Réveillon Boipeba 2022. A produtora baiana já conseguiu o licenciamento ambiental e iniciou as vendas dos ingressos e divulgação das atrações. Dennis DJ, Durval Lelys, Alexandre Peixe, DDP Diretoria, Kevin o Chris, Menos e Mais, Atitude 67 e Dubdogs são os artistas e bandas confirmados. A festa será open bar e vai acontecer pela primeira vez na ilha baiana.

Já as produtoras Mareh Agência de Eventos e Influenza Produções, que realizam festas de réveillon no local há pelo menos 16 anos, não tiveram o mesmo licenciamento concedido e questionam os critérios utilizados pela prefeitura. Atualmente, a legislação municipal de Cairu não permite o licenciamento de eventos do mesmo porte no mesmo distrito. No entanto, ambas produtoras afirmam que suas festas serão de tamanhos diferentes da organizada pela Oquei Entretenimento.

“Durante os seis primeiros meses desse ano, ao serem procurados por mim para fazer o alvará, eles disseram que não podiam receber, que a pandemia estava grave, que não havia ainda direcionamento para falar sobre eventos e que eu deveria esperar. Só que enquanto eles diziam que não podiam me receber, eles concederam todos os alvarás possíveis para uma mesma produtora”, denuncia Guga Roselli, dono da produtora Mareh, que organiza o festival Mareh NYE.

Ainda segundo a legislação de Cairu, os eventos que acontecem na cidade são classificados em quatro portes:

1) Mínimo, para um público estimado de até 500 participantes;

2) Pequeno, para um público estimado de 500 a 1 mil participantes;

3) Médio, com público estimado de 1 mil a 1,5 mil participantes;

4) Grande, com público estimado acima de 1,5 mil participantes.

No caso da festa de Guga, o evento realizado seria de médio porte. No entanto, o empresário não teve o alvará concedido, pois a prefeitura, para garantir a exclusividade da festa da Oquei Entretenimento, concedeu três alvarás para a produtora: o de pequeno, médio e grande portes. “Só que uma festa precisa apenas de um alvará. Isso foi feito para garantir que o nosso evento não pudesse ser ofertado. Meu pedido de alvará foi indeferido citando que só pode um evento do mesmo porte e sem maiores explicações”, diz.

Prejuízo será de R$ 700 mil

A festa que Guga pretende realizar em Boipeba iria acontecer no Réveillon de 2020, durante a pandemia de covid-19, mas teve a autorização revogada após o governador Rui Costa (PT) emitir um decreto proibindo a realização de festas na Bahia, independentemente do tamanho do público. “No ano passado, a gente já teve uma perda de R$ 400 mil entre fornecedores que não tinham como devolver o dinheiro, reembolsos e outras questões”, lembra.

Réveillon de 2015 do Mareh NYE (Foto: Felipe Gabriel/divulgação)

Para minimizar o impacto, alguns contratos e ingressos comprados foram transferidos para 2021. O empresário dava como certo que seria possível realizar a Mareh NYE esse ano. “Se não acontecer, calculo que irei perder mais uns R$ 300 mil, totalizando R$ 700 mil de prejuízo. Isso para uma empresa que já está há dois anos sem faturar será um baque tremendo”, lamenta. Revoltado e preocupado com essa situação, o empresário já entrou na justiça.

“Nosso jurídico colocou uma defesa administrativa que não foi respondida; pedimos transparência em relação ao alvará que foi concedido, mas também não fomos respondidos. Eu insisti muito, procurei por todas as vias resolver esse problema, mandei um complemento de defesa alertando que estamos desde o ano passado para realizar a festa e eles seguiram calados. Como empresário, fui obrigado a judicializar a questão. A ação está em tramitação e estou aguardando resposta da justiça”, afirma.

Já Pedro Batista, sócio fundação da Influenza Produções, organizadora do Réveillon Maravilha, antigo Amar Boipeba, ainda não decidiu processar. “A gente acredita que para o processo entrar no âmbito jurídico, é preciso zerar todas as etapas administrativas. Vamos lutar pelos nossos direitos”, diz. A estimativa de Batista é de um prejuízo de R$ 250 mil.

“Fora todo o prejuízo que já está sendo gerado para a economia local. Eu acabei de receber uma mensagem de uma dona de pousada falando de um cancelamento de 22 leitos que estavam reservados para o nosso Réveillon. (...) Ela me pediu para que eu intervenha com o público que frequenta o evento e está cancelando a hospedagem”, aponta.

Moradores de Boipeba se dividem entre produtoras

Uma empresária do ramo de turismo, que não quis ser identificada, explicou que prefere a realização das festas que já aconteciam no espaço por acreditar que o Réveillon realizado pela Oquei Entretenimentos não vai atrair turistas do sul do Brasil. “Nossa prioridade era ter a festa que já tinha antes, pois vinha um povo de São Paulo que lotava. Queremos um público de qualidade, que gaste e consuma a ilha. A festa da Mareh, por exemplo, trabalha com público 'AA'. Nossas pousadas já estão 50% lotadas com os clientes deles. E tudo isso sem precisar anunciar, fazer propaganda”, diz.

Um dono de pousada, que também não quis se identificar, disse que todos os seus leitos de hospedagem já estão, desde abril, reservados no Réveillon por causa da festa da Mareh. “A maioria das pousadas vem de uma crise e, quando chegou no início do ano, fechamos um pacote de Réveillon. Só que agora foi descoberto que a produtora teve o pedido de alvará negado. Vamos perder um público que já estava vindo para a ilha todo ano e o comércio que já estava se preparando para recebê-los?”, questiona.

Por outro lado, Marcos Souza, mais conhecido como Kikito, dono de um restaurante em Boipeba, afirmou ser a favor da realização da festa produzida pela Oquei Entretenimentos. “Outras pessoas já tiveram a oportunidade de fazer festas na ilha e por que não eles também? Como morador, nativo e empresário, sou uma das primeiras pessoas a apoiar a realização desse Réveillon. Eu estou vendo que é um grande trabalho e organizado. Se não for bom, serei um dos primeiros a criticar, mas não posso criticar antes de acontecer”, afirma.

Outro nativo de Boipeba, que não quis ser identificado, também afirmou ser a favor da realização dessa festa. “Eu concordo muito, pois esse evento vai trazer muitos recursos para a ilha. Nós nunca tivemos um Réveillon desse porte. Depois da pandemia, ter essa festa vai ser muito bom. Não concordo é que aconteçam três festas ao mesmo tempo, pois a ilha não aguenta. Uma festa só já causa falta de água e energia, imagina três”, pondera.

Prefeitura de Cairu confirma três alvarás para a Oquei Entretenimento

Procurada para se manifestar sobre as acusações de ter priorizado a produtora baiana, a prefeitura de Cairu confirmou que concedeu três alvarás para a Oquei Entretenimento realizar sua festa. “Para cada localidade é permitido um evento por porte. Este ano, excepcionalmente por conta da pandemia, o município resolveu liberar apenas um evento por localidade e, mesmo assim, a depender do quadro no período dos eventos. Por isso todos os alvarás para a mesma empresa”, informou em nota.

Essa prioridade para a empresa baiana se deu, segundo a gestão municipal, por eles terem solicitado primeiro o alvará de funcionamento. “O texto estabelece a ordem de abertura do processo administrativo como critério de concessão da autorização, desde que atendidas as demais condições para realização de evento. As empresas autorizadas atenderam aos critérios e foram selecionadas por ordem de inscrição. A legislação citada já existia desde 2019, na gestão anterior”, afirmou.

Dono da Oquei Entretenimento, Ricardo Cal negou que não tenha interesse que outros eventos aconteçam em Boipeba. “Não é e nunca foi do interesse nosso tirar alguém. A gente foi com o desejo de realizar um Réveillon lá e ponto. A determinação de quem pode fazer ou não a festa não é minha e sim da prefeitura”, disse. Ele também afirmou que realiza contato com a comunidade e que vai produzir um evento com características sustentáveis.

“A gente teve algumas reuniões com representante do turismo e todos estão apoiando. Apresentamos oficialmente o projeto para a comunidade. Não é tão fácil organizar encontros na pandemia, mas isso aconteceu. Estamos indo para crescer o distrito de forma sustentável, preocupados com a questão do lixo e do meio ambiente”, declarou.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.