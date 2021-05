Produtos importados conquistam consumidores baianos

Nada traduz mais as peculiaridades de um lugar do que seus sabores e sua cultura. Na impossibilidade atual de longos deslocamentos, viajamos saboreando em casa produtos importados, que hoje estão mais próximos e com preços acessíveis aos consumidores de todas as classes sociais. Que tal incrementar a receita com um azeite da Grécia? Ou escolher um vinho chileno para aquele jantar especial? E ainda: poder degustar a uva passa da Califórnia, uma bela massa italiana ou um verdadeiro croissant francês?

Os supermercados que visualizaram o interesse do consumidor por esses produtos saíram na frente. Este é caso da RedeMix, que passou a investir alto na importação de produtos com o objetivo de gerar experiências às pessoas e até mesmo despertar boas memórias com itens já experimentados em seus países de origem. A rede conta com uma equipe de consultores e, há oito meses, executa um projeto próprio de importação, responsável por tratar de valores, alfândega até logística de transporte.

Variedade

Já são 500 produtos de 50 fornecedores, vindos de 13 países de diferentes continentes - Ásia, África, América do Sul, América Latina e, principalmente, Europa.

Em uma passada entre as gôndolas que dão a volta ao mundo da RedeMix é possível encontrar vinhos de diversos países, azeites, massas, molhos, frutas secas da Califórnia, biscoitos fit de arroz da Bulgária, bolinhos de bacalhau, além de pães e croissants franceses e muito mais. Parte dos produtos são exclusivos para a RedeMix na Bahia, a exemplo dos vinhos argentinos das Bodegas Mosquita Muerta; Del Fin Del Mundo e da premiada Familia Bianchi; além dos portugueses Quinta do Castro; os chilenos Tabali e Morande; o italiano Zonin, os franceses da região de Bordeaux, Medoc Languedoc e o sul africano Footprint.

Azeite Venta Del Baron (espanha) (Divulgação/RedeMix) Vinho Mosquita Muerta (Argentina) (Divulgação/RedeMix) Pães franceses (França) (Divulgação/RedeMix)

Azeite Venta Del Baron (espanha) (Divulgação/RedeMix) Vinho Mosquita Muerta (Argentina) (Divulgação/RedeMix) Pães franceses (França) (Divulgação/RedeMix)

Produto acessível

O diretor João Claudio Nunes destaca que hoje o consumidor de todas as classes sociais incluem em suas compras algum item estrangeiro, por isso os critérios da RedeMix para importar são:

“Produtos de qualidade, reconhecidos em seus países de origem e que podem ser oferecidos aos consumidores locais a um preço justo”, destaca. Pela credibilidade e boas negociações diretas com produtores, os artigos são vendidos nas lojas da rede com valores até 50% mais baratos do que em outros lugares. “Temos, por exemplo, uma batata congelada abaixo de R$ 20,00. Temos ótimos vinhos de entrada a partir de R$ 30,00 até outros premiados que chegam a R$500,00. Queremos desmistificar essa cultura de que um bom produto importado precisa ser inacessível”, salienta o diretor.

Com o conceito de supermercado de vizinhança, a RedeMix tem lojas espalhadas em diversos bairros de Salvador e Região Metropolitana, atendendo a diferentes públicos e classes sociais e todas as unidades contam com um mix de produtos importados.

Nova RedeMix no Corredor da Vitória

Na última quinta-feita (6), a RedeMix inaugurou sua 16ª unidade, localizada no Corredor da Vitória, em Salvador. O projeto, assinado pelo arquiteto Antônio Brazão, apresenta as principais tendências do varejo mundial, como gôndolas mais baixas para promover melhor experiência de compra, facilidade de fluxo, luz natural e mobiliário de fino acabamento. A expectativa é que esta inauguração estimule ainda mais o crescimento do consumo dos importados.

Récem inaugurado, o RedeMix do Corredor da Vitória conta com caixas de auto atendimento (Foto: Léo Trindade).

Com investimento de R$15 milhões, a nova unidade será âncora do empreendimento Vitória Boulevard. O espaço conta com uma adega com vinhos especiais e um setor de perecíveis com panificação própria, em uma área total de 1.000 m². Além da geração de 150 empregos diretos, a loja será parceira da Paróquia da Vitória e doará nessa inauguração duas toneladas de alimentos para obras sociais realizadas junto às comunidades em vulnerabilidade social da região.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.