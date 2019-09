Professor dá dicas de como estudar faltando apenas dois meses para o Enem

Professor adianta: não adianta se desesperar

(Foto: Divulgação)

Faltam apenas dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a hora que quem estudou começa a se cobrar para tirar uma boa nota e quem deixou para a última hora "arranca os cabelos". A tensão, no entanto, é o pior caminho.

O CORREIO conversou com Ademir Aquino, que é professor de Geografia e coordenador do Pré-Vestibular do Bernoulli, que convive diariamente com adolescentes e jovens sob pressão, que vivem o sonho de iniciar a vida universitária. Segundo ele, não adianta querer assimilar todo o conteúdo em apenas 60 dias.

"Nesse momento é fundamental ter estratégia. Nesse momento, o aluno que não executou as habilidades, não treinou o que deveria, deve usar a sala de aula como diferencial. É necessário ter uma noite de sono regular para assimilar o que o professor passa na sala de aula. O conteúdo já está acabando, mas ainda dá para aprender muita coisa, sim", avisa.

Outra dica do professor de Geografia, que tem convívio diário em sala de aula, é priorizar o que trará menos esforço ao estudante. Ele explica que, nos estudos, a ideia chave é estabelecer tempos curtos de estudo, alternando sempre com momentos de descanso.

"Não adianta querer estudar tudo de vez, privar o sono, porque o aluno não vai mais aprender tudo agora, de vez. É como atividade física, se não tem treino, não há milagre. Ninguém consegue correr uma maratona sem se preparar. Agora tem que amenizar aquilo que não fez corretamente", completa.

Para conseguir isso, o primeiro passo é ter organização e traçar metas de acordo com a realidade de cada estudante. Quem tem dificuldade com Química, por exemplo, não deve tentar resolver todo o módulo da disciplina se não houver tempo hábil para isso, e sim se esforçar para resolver bem a maior quantidade de problemas que for possível, dentro de uma rotina saudável.

"Ele deve estabelecer quantos exercícios fará de cada matéria. O ideal é fazer atividades da maior quantidade de matérias que for possível e definir quantas horas terá de estudo por dia. Não pode abalar o emocional agora".



Este ano, o Enem será realizado em dois domingos: dia 3 de novembro (Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas) e no dia 10 de novembro (Ciências da Natureza e Matemática).