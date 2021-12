Professor de Tatá Werneck ganha R$ 500 mil no ‘Quem quer ser um milionário’; veja

O professor de redação do Enem Rafael de Andrade Cunha, carioca, 41 anos, foi o primeiro participante a chegar à final do quadro de "Quem Quer Ser um Milionário".

Ele desistiu de responder a última pergunta da edição e levou para casa R$ 500 mil. O que Rafael não soube responder foi qual era a origem do nome "Bluetooth". Confira momento:

O nome Bluetooth tem origem no Rei Dinamarquês Harald Blatand. O monarca foi o principal responsável pela união dos povos então inimigos da região onde hoje se situam Noruega, Suécia e Dinamarca. A tradução do nome "Blatand" para o inglês é "Bluetooth".

Ao programa, o professor foi acompanhado da esposa, Bruna, sua ex-aluna, e quem o inscreveu para participar. "Eu não uso Google, pergunto tudo a ele", contou.

Atualmente ele mora com Bruna em um apartamento que foi financiado por 30 anos em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com o dinheiro do milhão, Rafael tinha dito que iria pagar as prestações do apartamento e ajudar a família.

Passado

O professor estudou durante sete anos no Colégio Militar e passou para Direito na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

Desde os 18 anos, Rafael trabalha com educação. Na escola particular em que cursou o ensino médio, como monitor da turma, ele dava aula de redação para os colegas.

Aos 25 anos, abriu duas unidades de ensino como sócio- diretor. Chegou a ter 11 mil alunos e, em 2013, vendeu o negócio educacional para uma instituição de ensino. Desde então, Rafael ocupa um cargo de executivo em um curso onde também dá aulas.

Uma das pessoas que já foi aluna de Rafael foi Tata Werneck. Ela falou sobre o assunto numa postagem no Twitter: “Nossa! Meu professor tá a duas perguntas do milhão! Ele sempre foi excelente professor. Mesmo eu sendo péssima aluna”.