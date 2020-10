Professor é afastado após enviar foto nu para alunos pelo WhatsApp em SP

O professor de uma escola estadual de Campinas (SP) foi afastado depois de enviar uma foto nu para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental através do WhatsApp. A conduta do professor é alvo de apuração da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Segundo o portal Uol, o envio aconteceu na quarta-feira (14). Na imagem, o profesor aparece sentado, nu, segurando um copo de achocolatado. "Bom dia, pelados. Com achocolatado gelado e corpo pelado. Ótimo dia de chuva a todos. Beijos, pelados", escreveu ao compartilhar a foto. As mensagens fazem referência ao naturismo, prática em que as pessoas ficam nuas.

Professor enviou fotos para grupo errado

A imagem foi recebida pelos alunos às 7h45. O professor de artes afirma que enviou a foto para o grupo errado por engano. A mensagem provocou indignação entre os pais dos alunos, de acordo com a publicação. Eles alegam que os filhos estão "em choque".

O caso foi parar na delegacia. Uma mãe registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. O docente é investigado por divulgar fotos e vídeos contendo pornografia para criança ou adolescente (artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em uma nota enviada à imprensa, o professor informou que pratica o naturismo há 15 anos e que enviou a mensagem para o grupo errado. Ele disse que, assim que percebeu o equívoco, avisou a coordenação da escola.

"Nada ocorre de maneira aleatória. Na arte, sempre existiu o nu. Artistas, vários, já postaram fotos. Existem programas com nu na TV. E ainda assim, existe um preconceito generalizado sobre o tema, assim como contra mulheres, raça, religião. Assim, quem sabe, não possamos tentar minimizar essa história. Apenas cometi um erro que até pode servir para uma discussão sobre o tema", argumentou.

Em nota, a Secretaria de Educação disse que apura o caso. "A Diretoria Regional de Ensino informa que assim que tomou conhecimento do caso, abriu um processo de apuração e o docente será afastado de sua função. A DRE está à disposição dos pais e responsáveis pelos alunos para quaisquer esclarecimentos", informou.