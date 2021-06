Professor é encontrado morto em hotel de Feira de Santana

O professor Deuzimar da Conceição Santos, de 39 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (8) em um hotel próximo a rodoviária de Feira de Santana. Ele estava desaparecido desde domingo (6).

A informação da morte foi confirmada pelo colégio Limite, um dos que ele lecionava. O professor também trabalhava no colégio Intelecto, ambos de Feira de Santana.

"Prezados, com grande pesar, o colégio Limite informa o falecimento do professor Deuzimar da Conceição Souza. O Colégio Limite solidariza-se com a comunidade enlutada e manifesta condolências à família e aos amigos do professor", diz o comunicado.

A escola suspendeu as aulas nesta terça e quarta-feira, com o retorno programado para quinta (10).

Desaparecimento

De acordo com testemunhas, o professor estava em um bar na companhia de amigos, quando pediu um carro por aplicativo para voltar para casa, por volta das 15h30. Foi a última vez em que ele foi visto.

Após isso, ele chegou a mandar uma mensagem a um amigo via WhatsApp, por volta das 4h30, dizendo que o jogo de futebol que estava assistindo estava ruim.

Mais tarde, no mesmo dia, o professor ligou para mãe, por volta das 21h, informando que chegaria um pouco tarde em casa. Ele era filho único e morava sozinho com ela, que tem 70 anos.

Após este último contato, o professor desapareceu. Nesta segunda-feira (7), a mãe chegou a ir até o Instituto Médico Legal (IML) e a hospitais, como o Clériston Andrade, em busca do paradeiro do filho. Um boletim de ocorrência também foi aberto. O corpo foi achado somente hoje.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil, mas até o momento não recebeu um posicionamento oficial do órgão.

Homenagens

Muito querido, o professor, que lecionava história e geografia, foi homenageado por alunos e colegas. "Meus sentimentos aos amigos e familiares do já saudoso meste", escreveu uma discente no Instagram.

Uma aluna do 3º ano do ensino médio do Limite também escreveu, em nome da turma: "passo aqui para desejar forças à todos os amigos do professor Deuzi. Ele vai ficar na memória de todos nós alunos como um cara alegre e cheio de vida. Nossos mais sinceros pêsamos", disse Flávia Mascarenhas.