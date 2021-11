Professor que questionou aluna sobre lubrificação em estupro é demitido de faculdade

O professor de medicina que questionou se uma aluna levaria lubrificante para ser estuprada foi demitido do Centro Universitário Metropolitano da Amazônica (Unifamaz) na tarde desta sexta-feira (26). A instituição disse no anúncio que repudia "qualquer tipo de assédio contra a mulher ou contra qualquer ser humano".

O vídeo com a cena, que aconteceu em 17 de novembro mas viralizou após ser compartilhado ontem, mostra o professor dando aula prática de procedimentos cirúrgicos. A aluna envolvida registrou ocorrência contra o professor por importunação sexual. A Polícia Civil investiga.

"A Reitoria do UNIFAMAZ informa que o docente envolvido no caso, a contar da presente data, não fará mais parte do corpo docente desta Instituição de Ensino Superior", afirma o comunicado assinado pela reitora Adriana Letícia dos Santos Gorayeb.

Até o momento, a Universidade Federal do Pará, onde o docente também trabalha, se pronunciou apenas por meio de um comunicado em suas redes sociais, dizendo que tomou conhecimento do ato de assédio e solicitou à Procuradoria-Geral a análise das providências cabíveis.

Apaguei p video anterior, a pedidos, para borrar a imagem da vítima!



NÃO CONSIGO ACREDITAR!!



Que um professor de medicina fale ALGO SEMELHANTE!



“QUANDO VOCÊ FOR ESTUPRADA, VAI LEVAR O TUBINHOS DE KY OU VAI PREFERIR NO SECO MESMO?”



ABSURDO! NOJENTO! pic.twitter.com/EoQx9DDdiG — TANTO (@tantotupiassu) November 26, 2021

Um vídeo que mostra um professor perguntando a uma aluna, durante aula do curso de medicina, se ela gostaria de usar lubrificante ao ser estuprada ou se preferia "no seco" causou revolta nas redes sociais. A cena foi divulgada na noite da quinta-feira (25) e o homem é professor do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa) - ambas ficam em Belém.

Na hora da frase, o professor estava dando uma aula somente a mulheres mostrando como intubar um paciente, usando um boneco. Ele pergunta se a estudante havia lubrificado o tubo que será usado e ela diz que não tem certeza.

“Quando a senhora for estuprada vai levar tubinho de KY para facilitar a vida ou vai preferir no seco mesmo?”, questiona ele na sequência, mandando ela parar de "papo furado".