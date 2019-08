'Professor', um dos fundadores do Comando Vermelho, morre aos 76 anos

Foto: Tiago Nascimento/ANF

William da Silva Lima, mais conhecido como Professor, e um dos fundadores do Comando Vermelho, morreu na madrugada desta quarta-feira (2), no Rio de Janeiro. Ele sofreu um infarto em casa, na Zona Sul da capital fluminense, aos 76 anos.

Professor cumpria pena em casa, monitorado por tornozeleira eletrônica, com a saúde frágil.

Ele escreveu o livro '400 x 1 – Uma história do Comando Vermelho', relançado pela ANF Produções. Na obra, ele relata como foi o surgimento do maior grupo criminoso do Rio e conta com poemas entre um capítulo e outro, que ele escrevia quando estava no cárcere.

O livro também virou filme pela Globo Filmes. Veja o trailer.

Pena

As condenações de Professor somavam 95 anos e seis meses de prisão por crimes como assaltos a banco, extorsão e sequestro.

A facção criminosa do Rio surgiu em 1979, no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, com o convívio entre presos comuns e políticos. Com informações do jornal O Dia.