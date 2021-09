Professora Dayane acusa Eduardo Bolsonaro de ameaça em rede social

A deputada federal Professora Dayane Pimentel (PSL/BA) foi alvo de uma postagem ameaçadora do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), na qual a parlamentar baiana aparece com um alvo no rosto e, abaixo, as palavras "traidora nível hard".

"Um filho do presidente da República, ao que tudo indica ligado às milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos”, escreveu Dayane, no Twitter, na manhã desta segunda-feira (13).

No Instagram, a parlamentar baiana questionou: "É isso aqui que os falsos conservadores, “cristãos e patriotas” de bem defendem? O filho do Presidente da República postando uma imagem minha com o alvo no rosto. Para vencer as eleições de 2018, eles diziam que iam combater bandidos, mas hoje eles querem combater mulheres comprometidas com o país".

Professora Dayane foi a única parlamentar da Bahia a participar dos atos pelo impeachment de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, nesse domingo (12).

"Na falta de ter do que me acusar (pois não tenho funcionários fantasmas nem sou adepta da corrupção e das milícias), o que sobra é esbravejar o ódio em cima de mim. Mulheres, pais de família e religiosos que concordam com essa imagem servem ao caos. Essa claque não consegue aceitar que eu não me vendo e que continuarei combatendo cada um deles dentro dos meus princípios éticos e morais. Tomarei todas as medidas cabíveis dentro da lei", escreveu a deputada federal, no Instagram.

Em três stories no Instagram, publicados no final da manhã desta segunda, Eduardo Bolsonaro usa a imagem da parlamentar, relembrando do apoio ao presidente e a posterior saída dela da base.