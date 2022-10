Professora é demitida após fazer gesto nazista em sala de aula no Paraná

Após ser filmada fazendo saudação nazista dentro de uma sala de aula, na cidade de Ponta Grossa (PR), a professora foi demitida do Colégio Sagrada Família, segundo apuração do site Folha de S. Paulo.

No vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais e divulgado pela Revista Forúm, a educadora leva a mão à testa e estende o braço, fazendo o gesto que os seguidores de Adolf Hitler fazia quando o nazista passada.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) informou que vai investigar as denúncias que recebeu sobre o caso. Já a diretora da instituição, irmã Edites, alegou que os "ânimos exaltados", devido ao atual cenário político podem ter sido o pivô da situação. No entanto, a escola alegou que não compactua com o gesto.

Ainda no comunicado, o Colégio Sagrada Família informou que a professora trabalha no local há muito tempo e sempre foi uma "excelente profissional".

"Em respeito a nossa comunidade escolar, Pais, Alunos e a todos que interesse tiverem sobre o ocorrido com uma de nossas professoras da 3ª Série do Ensino Médio, afirmamos que não compactuamos e não concordamos com a postura da Professora e também repudiamos qualquer manifestação alusiva ao teor do vídeo", diz um trecho da nota.