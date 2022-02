Professora é investigada por fazer sexo com aluno após baile de formatura

Uma professora de ensino médio na Gleniffer High School, em Paisley, na Escócia, está sendo acusada de beber e fazer sexo com um dos seus alunos depois do baile de formatura da própria escola.

O caso é de junho de 2017. A professora chegou a ser investigada, mas não houve elementos que comprovassem as suspeitas de atividade sexual ilegal com um aluno alcoolizado, que tinha 18 anos à época. Agora, com uma reabertura da investigação, o estudante afirmou ter bebido cerveja e vinho com Melissa Tweedie, à época com 23 anos, antes de irem a uma suíte do hotel, onde um grupo de alunos celebrava a formatura.

"Não convidei a professora ao hotel. Não sei como ela apareceu lá", disse o garoto, segundo reportagem do "Sun". O jovem contou que Melissa teria pedido aos alunos que não fosse vista como professora naquela ocasião.

"Podemos agir por um minuto como se eu não fosse a professora?", teria dito.

Nesta segunda-feira (7), ele afirmou "sentir muito" que Melissa, de 27 anos, esteja sendo investigada. Ele acrescentou que, antes da noite no hotel, não havia tido qualquer contato íntimo com a professora.

Melissa está morando em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde atua como professora de ioga. As investigações continuam, mas ela não está participando das audiências do caso.