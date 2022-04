Professores de Eunápolis entram em greve por tempo indeterminado

Professores da cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, decretaram greve por tempo indeterminado nessa terça-feira (19). Dentre as cobranças, eles pedem reajuste salarial e reformas nas escolas. Cerca de 20 mil alunos do município estão sem aulas.



A diretora da APLB de Eunápolis, Jovita dos Santos, explica que os professores cobram contratação de docentes, auxiliares de serviços gerais, cuidadores de alunos portadores de deficiências e reformas nas escolas. “Estamos com falta de carteira, merenda escolar e água em algumas escolas”, afirma. Além disso, a categoria também cobra um reajuste de 33,24%.



São cerca de mil professores concursados e seletivos em greve e todas as 40 escolas do município paradas. Segundo Jovita, apenas alguns municípios, como Nova Viçosa, Jucuruçu e Itamaraju, concederam os reajustes do Piso Nacional do Magistério, garantido na Lei Federal N º 11.738/2008, após paralisações e greves. “Já as cidades de Eunápolis, Belmonte e Itapebi têm encontrado sérias dificuldades de diálogo com a gestão municipal”, explica.



A Secretaria de Educação de Eunápolis afirma que a greve deflagrada pelo sindicato dos professores não tem justificativa legal. “A gestão municipal sempre dialogou com a categoria, vem cumprindo a lei nas questões de direitos trabalhistas, reconhecendo e valorizando a categoria. Salientamos que esta greve prejudica o processo de aprendizagem de aproximadamente 20 mil alunos da rede municipal, retardando o ano letivo, logo agora no período de retorno das aulas 100% presenciais, após dois anos de restrições devido à pandemia”, informa a pasta por meio de nota.



Segundo a secretaria, o piso nacional dos professores por lei é de R$3.845, enquanto que com o reajuste concedido pela gestão municipal após sucessivas reuniões com representantes dos professores, colocou o piso em Eunápolis no valor de R$4.201 para professor nível 2. O município já encaminhou para a Câmara de Vereadores a proposta salarial acima do piso, sendo um dos maiores salários da Bahia e região.



Quanto às demais reivindicações, a pasta declara que foram feitos investimentos em adequações das escolas e creches, como reformas e construções, aquisição de mobiliários novos e climatização das salas de aula. “Além disso, a nossa merenda tem acompanhamento de nutricionistas e o cardápio é composto essencialmente por produtos da agricultura familiar, incentivando e investindo no desenvolvimento do meio rural”, diz o comunicado.

Na questão dos novos profissionais de Educação, a pasta afirma que os professores foram contratados e ainda serão admitidos para preencher as necessidades de toda rede municipal de ensino por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), conforme determinado por lei.

O sindicato rebate as afirmações da prefeitura, afirmando que "enquanto a Lei do Piso Nacional garante, ao professor de Nível Médio, o valor mínimo de R$ 3.845,63 a prefeita, de maneira incoerente, determinou no projeto apenas R$ 3.256,20 ferindo de morte a lei federal. Quanto aos outros professores graduados, que tem uma diferença de 30% do salário do nível médio, a prefeita determinou apenas R$ 4.200,92".