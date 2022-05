Professores de Salvador finalizam greve e aulas retornam nesta quarta-feira (1)

Os servidores da educação do município de Salvador decidiram pelo fim da greve após 12 dias de interrupção das atividades. A decisão aconteceu na manhã desta terça-feira (31), durante assembleia no Ginásio de Esportes do Bancários, no Centro de Salvador. Ao longo do movimento, a categoria remodelou o pedido de reajuste salarial para 23%, somado a duas referências, mas findou aceitando a proposta do Executivo municipal de 6%. As aulas serão retomadas nesta quarta-feira (1).

A categoria também aceitou um aumento de 10% no auxílio alimentação e o compromisso com o processo de mudança de nível de alguns servidores cujo processo já está em andamento.

Dentre a agenda de exigências da categoria, foi acatada pelo Executivo a redução da jornada de trabalho para professores e coordenadores pedagógicos, além da retirada das faltas durante o período da greve.

Na sexta-feira (27), a Justiça baiana chegou a decretar o fim do movimento. No domingo (29), a prefeitura chegou a convocar os pais para levarem os estudantes às unidades de ensino no dia seguinte, no entanto, a categoria manteve o movimento até a assembleia realizada hoje.