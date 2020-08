Professores e funcionários começam a ser testados para covid-19 em Jequié

Começou nesta segunda-feira (3) a aplicação dos testes que detectam o novo coronavírus nas escolas estaduais do município de Jequié. Neste primeiro momento, foram submetidos às testagens professores e funcionários.

A ação segue nesta terça-feira (4) com o mesmo público, das 8h às 17h e, a partir da quarta-feira (5), serão testados os estudantes, que estão sendo convocados a comparecer às unidades escolares nas quais estão matriculados na hora marcada, conforme comunicado emitido pelas diretorias das escolas.

Ao todo, serão testadas 10.771 pessoas, sendo 9.964 estudantes, 560 professores e 247 funcionários. A ação acontece em 13 escolas estaduais e quatro anexos do município.

Todo o material para a testagem foi fornecido pelo Governo do Estado e entregue à Secretaria Municipal de Saúde. A ação faz parte do plano de retomada das aulas, que ainda não tem data prevista.

Para fazer os testes, as unidades escolares receberam uma higienização especial e foram equipadas com álcool em gel e pias com sabão. Além disso, foi exigido o uso de máscaras por todos ao entrar nas escolas.

O porteiro do Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito, Antônio Soares, foi um dos primeiros a chegar à unidade escolar para fazer o teste. “Gostaria de agradecer ao governador Rui Costa por esta ação, que é muito importante para que a volta ao trabalho seja com segurança para todos, tanto para nós, funcionários, como para os estudantes e professores”.

O primeiro dia de testes foi bastante tranquilo, segundo relata a diretora do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Régis Pacheco, Fannie Sampaio Pereira Novais. “Está tudo transcorrendo com grande tranquilidade. As equipes são competentes e bem orientadas na condução da ação, transmitindo confiança às comunidades escolares aqui testadas”.

O secretário de Saúde de Jequié, Vitor Lavinski, também falou sobre a necessidade de testar a comunidade acadêmica. “Diante do cenário de pandemia mundial, causada pela Covid-19, esta ação de triagem da comunidade escolar da rede de ensino estadual nos ajudará também para traçarmos estratégias para o combate à doença”.

Outros municípios

A testagem não ocorre apenas em Jequié. Antes, foi realizada nos municípios de Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca, e posteriormente se estenderá para Itabuna e Ilhéus, onde a programação está sendo desenvolvida em parceria com as prefeituras e será divulgada posteriormente.

Em Ilhéus serão 12.327 pessoas testadas, sendo 11.370 estudantes, 661 professores e 296 funcionários, localizados em 18 escolas, sendo quatro unidades indígenas. Já no município de Itabuna, a testagem acontecerá em 14 unidades escolares, contemplando 12.011 pessoas, sendo 11.224 estudantes, 580 professores e 207 funcionários.

Os testes estão sendo aplicados por equipes das secretarias municipais de Saúde, com acompanhamento dos gestores escolares e das equipes técnicas da SEC, do Núcleo Territorial de Educação (NTE) e do Núcleo Regional de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB).