Professores municipais de Camaçari decretam greve geral nesta quinta-feira (14)

Os professores da rede municipal de educação de Camaçari deflagraram greve geral em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (14). A categoria reivindica reajuste salarial, valorização profissional e melhoria estrutural das escolas.

De acordo com o Sindicato dos Professores de Camaçari (Sispec), a categoria busca acordo com a gestão municipal desde fevereiro, no entanto, ainda não tiveram respostas - decidindo assim pela greve.

"A gente vem há seis anos com reajuste quase zero e sem requalificação das escolas. A gente está reivindicando melhores condições de trabalho, valorização profissional e reajuste salarial linear, não só pra o piso, porque os seis anos sem reajuste achataram o piso da categoria", informou o Sispec.

O piso nacional atual para professores é de R$ 3.845,63, após o reajuste federal 33,24%, mas, segundo o sindicato, a gestão municipal de Camaçari apenas nivela por baixo. Ainda segundo o sindicato, professores com especialização estão ganhando o mesmo que aqueles apenas com o magistério, o que cria um desequilíbrio entre as qualificações profissionais e desestimula a busca por especialização.

"Um professor precisa estudar o tempo todo e não estamos tendo a valorização que merecemos", declara o Sispec.

A greve não tem prazo definido para seu fim, interrompendo a continuidade das aulas e afetando os mais de 37 mil alunos matriculados na rede municipal por tempo indeterminado. Contudo, a categoria espera que haja brevidade para as negociações com a prefeitura de Camaçari.

Na sexta (15), os professores se reunirão em nova assembleia para definir as estratégias de reivindicação. Já foi definido, no entanto, que os professores irão acampar em frente à sede da prefeitura na próxima segunda-feira (18).

Procurada, a prefeitura de Camaçari ainda não se posicionou até o momento desta publicação.