Professores pedem por reajuste salarial durante protesto em Baixa Grande

Professores do município de Baixa Grande, no centro-norte da Bahia, realizaram mais um protesto por reajuste salarial, na quarta-feira (24), ao som de louvores e músicas religiosas. Segundo a categoria, o reajuste aprovado pelo Governo Federal não foi repassado.

De acordo com Dionéia Fernandes, diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, faz dois anos que a categoria está sem reajuste, apesar da aprovação do Governo Federal de um aumento de 33% no piso nacional da categoria em janeiro deste ano. Inicialmente, o aumento não aconteceu devido a uma determinação nacional por conta da pandemia, e agora, por determinação da esfera municipal.

"Este ano foi nos concedido um ajuste de 33,24%, com uma portaria que saiu já atrasada, em fevereiro, ao invés de janeiro, e desde então, como não estamos recebendo, estamos organizando protestos", afirma.

Segundo Dionéia, o prefeito Gilvan Rios da Silva (PSD) tem sido taxativo ao afirmar que a categoria não receberá o dinheiro correspondente. "A gente realizou várias reuniões com ele e, em todas, ele é bem taxativo, e diz q não vai conceder nenhum centavo, e alega que a gente tem que ir para a Justiça", afirma.

Além disso, desde a gestão de 2017, a Prefeitura estaria alegando que os professores estariam recebendo acima do piso. Dionéia aponta que pode estar havendo uma confusão entre o limite do piso e direitos do trabalhador como o 13º salário.

Procurada, a Prefeitura de Baixa Grande ainda não se posicionou sobre a questão. O posicionamento será inserido assim que enviado.