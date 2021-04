Profissionais da educação serão vacinados após imunização de idosos

Tem novidade no cronograma de vacinação contra a covid-19 na capital baiana. Com a chegada de um novo lote com 396 mil doses para a Bahia nesta sexta-feira (16), a Prefeitura precisou readequar a sua programação que tinha sido traçada com a expectativa do recebimento de 500 mil doses ainda ontem, o que não se concretizou. Agora, segundo o prefeito Bruno Reis, a vacinação em primeira dose para idosos com até 60, que volta a acontecer sábado (17), deve ser concluída no iníco da próxima semana, abrindo alas para que os profissionais da educação seja feito o mais rápido possível.

Os trabalhadores da educação com idade de 55 a 59 anos, estimados em 13 mil, ainda não tem dia para se vacinar, mas de acordo com Reis, assim que a vacinação dos idosos de 60 anos for concluída, os profissionais entrarão no programa de vacinação, o que deve acontecer já na próxima semana dependendo da disponibilidade de doses.

"Nós vamos começar a vacinação dos trabalhadores de educação assim que acabar a dos idosos. Dependemos da chegada de novas doses. Se tivermos vacinas, queremos imunizar os profissionais de educação até o próximo domingo. Já chegamos a vacinar 18 mil pessoas em um dia. O público dos profissionais de educação de 55 a 59 anos é de 13 mil. Então, nós só dependeríamos da chegada de vacinas", afirmou.

Volta às aulas

Reis, que já tinha defendido que, a partir da vacinação desse público específico, o retorno às aulas deveria acontecer, voltou a falar que o processo de imunização dos profissionais é um passo importante para a volta da educação de forma presencial.

"Tenha certeza que sim, é um passo importantíssimo pra volta. Meu desejo é, quando concluída a vacinação dos trabalhadores de mais 55 anos, voltar as aulas presenciais. Vemos a vacinação desse público mais vulnerável ao vírus como uma das condições para um retorno seguro. E, após isso, queremos voltar com a educação pra valer", declarou.

Permissionários e baianas de acarajé

As falas de Reis aconteceram em uma coletiva que também serviu para anunciar uma ação social da Prefeitura que vai beneficiar permissionários e baianas de acarajé que atuam nas praias de Salvador, ainda fechadas por conta das medidas de restrição contra a Covid-19. Os detalhes foram apresentados pelo próprio prefeito, que informou a distribuição de cestas básicas para estes trabalhadores.

"Hoje, iniciamos uma ação para quem trabalha nas praias. Um público muito atingido pelas restrições quanto as praias. Estamos distribuindo uma cesta básica para cada permissionário que trabalha nas praias, em especial para barraqueiros e baianas de acarajé. Um esforço a mais da Prefeitura que vai atingir 850 famílias e garantir o sustento desses trabalhadores", informou.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro