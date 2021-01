Profissionais da linha de frente contra covid começam a ser vacinados em Feira

A vacinação contra covid-19 começou nesta terça-feira (19) também em Feira de Santana. Profissionais de saúde que atuam contra o coronavírus são os primeiros a receber a imunização. “Eu enxergo a vacina como uma salvação, um basta para todo caos que vivemos no último ano. Participar deste momento é uma honra para mim. Só me resta agradecer a Deus e aos cientistas que se dedicaram tanto para desenvolver esse imunizante”, disse a técnica de enfermagem, Jussara Lima, 51 anos, primeira colaboradora do Hospital Estadual da Criança (HEC), a ser vacinada.

Funcionária do HEC há dez anos, a técnica de enfermagem atua na linha de frente desde o início da pandemia e se enquadra no grupo que compõe a primeira das quatro fases do plano de vacinação.

Assim como Jussara, a enfermeira Renata Costa está mais confiante com a chegada do imunizante. “A chegada da vacina contra covid-19 nos traz uma sensação de esperança. É o que sinto ao liderar a vacinação no HEC. É a certeza de que dias melhores virão. Nesse primeiro momento precisamos priorizar a imunização dos vacinadores e profissionais de saúde que estão atuando diretamente no enfrentamento a covid”, diz.

A logística de vacinação ocorrerá por setor, nos respectivos horários e escala de trabalho, sem a necessidade de deslocamento dos funcionários, para evitar aglomerações. O HEC é uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), gerida pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do Martagão Gesteira).