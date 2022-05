Profissionais da Osid vestem preto para alertar sobre crise das entidades filantrópicas

Os profissionais das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) foram trabalhar, nesta quarta-feira (18), usando roupas pretas para alertar a população sobre a grave crise financeira que atinge as instituições filantrópicas no país.

Só no estado da Bahia, das 91 entidades filantrópicas que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 52% estão endividadas, ou seja, encerraram o ano de 2021 com déficit financeiro. Nos últimos 5 anos, 11 fecharam de vez as portas no estado. As informações são da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (Fesfba). Dentre as instituições em crise estão a Osid, o Hospital Infantil Martagão Gesteira e o Hospital Aristides Maltez.

A ação desta quarta foi em apoio ao movimento “As Santas Casas não suportam mais”, organizado pela Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), maior rede hospitalar do SUS e que representa 1.824 hospitais filantrópicos brasileiros.

Somente as Osid enfrentam uma dívida acumulada em R$ 24 milhões, o que põe em risco a continuidade do funcionamento da entidade que atende anualmente 2,9 milhões de pessoas. Esta é, segundo a superintendente das Obras Sociais, Maria Rita Pontes, a pior crise enfrentada pela entidade.

Os profissionais da Osid usaram ainda uma fita preta amarrada no braço, também em sinal de luto pelo delicado momento que ameaça a continuidade dos serviços prestados pela instituição fundada por Santa Dulce para acolher o pobre, o doente, o necessitado.

